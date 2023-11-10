جيرونا لمواصلة مشوار الحلم وريال وبرشلونة لاستعادة نغمة الفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلّع‭ ‬جيرونا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بصدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬ما‭ ‬عجز‭ ‬عنه‭ ‬عملاق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭.‬

ويزور‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬المغمور‭ ‬جيرونا‭ ‬نظيره‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬انتزاعه‭ ‬الصدارة‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬سلبًا‭ ‬امام‭ ‬فايكانو‭ ‬نفسه‭ ‬0‭-‬0‭.‬

ويملك‭ ‬جيرونا،‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬الى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الثاني،‭ ‬وسبع‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخوض‭ ‬الاخيران‭ ‬مباراتيهما‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

إذ‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نظيره‭ ‬فالنسيا‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يطمح‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ألافيس‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭.‬

وبدأ‭ ‬البعض‭ ‬يقارن‭ ‬بين‭ ‬جيرونا‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬محققاً‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭. ‬ويعتبر‭ ‬ما‭ ‬يحققه‭ ‬جيرونا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انجازا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬للكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى،‭ ‬حيث‭ ‬صعد‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬غمار‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وهو‭ ‬يخوض‭ ‬موسمه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬فيه‭.‬

ويُعدّ‭ ‬جيرونا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬التوأم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مالكة‭ ‬لنادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي،‭ ‬ومقرهما‭ ‬الامارات،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اشترت‭ ‬النادي‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ورغم‭ ‬العرض‭ ‬التاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬فإنّ‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المدرب‭ ‬ميتشل‭ ‬سانشيس‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬كيكي‭ ‬كارسيل‭ ‬يبقيان‭ ‬قدميهما‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وقال‭ ‬كارسيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬‮«‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي،‭ ‬نحن‭ ‬واضحون‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬ليستر‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬للغاية‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬مواقف‭ ‬جميلة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬نحن‭ ‬فيه‭. ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬برشلونة‭ ‬ومدريد‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا‭ ‬ولديها‭ ‬ميزانية‭ ‬عالية‭ ‬جدًا‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬لميتشل‭ ‬ان‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬جيرونا‭ ‬لا‭ ‬يتنافس‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاولى،‭ ‬وإنما‭ ‬ينافس‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬خلفه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬وريال‭ ‬بيتيس‭.‬





ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لاستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يتطلع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فالنسيا‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬المهمة‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬انشيلوتي،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬انّ‭ ‬فالنسيا‭ ‬ثامن‭ ‬الترتيب‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬مبتهجًا‭ ‬بفوزه‭ ‬الاخير‭ ‬على‭ ‬غرناطة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬والذي‭ ‬عزّز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬سلسلة‭ ‬مبارياته‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭ ‬الى‭ ‬خمس‭.‬

لكنّ‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬يدركون‭ ‬تمامًا‭ ‬حاجتهم‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬لعدم‭ ‬خسارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب،‭ ‬بعدما‭ ‬فازوا‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ما‭ ‬يريحه‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬صعيد‭.‬

ويرغب‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬فالنسيا‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬كوابيسه‭ ‬بعدما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬16،‭ ‬وتعود‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬الى‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميستايا‭ ‬0‭-‬1‭.‬





برشلونة‭ ‬لتجنّب‭ ‬الكأس‭ ‬المرّة‭ ‬

يواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬حتمية‭ ‬الفوز‭ ‬امام‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬الافيس‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اراد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬1-0‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬بهدف‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالدو‭ ‬أراوخو،‭ ‬سقط‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬امام‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬أوروبيًا،‭ ‬ما‭ ‬أدخله‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬دقيقة‭ ‬للتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭. ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬المتصدر‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬شاختار‭ ‬سوى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

كما‭ ‬انّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس‭ ‬فاز‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬الخسارة‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الاولمبي‭ ‬امام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭.‬

ويُعدّ‭ ‬برشلونة‭ ‬مرشحاً‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الافيس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬لكنه‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬نسبيًا‭ ‬منها‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬ألميريا‭ ‬1-0،‭ ‬وديبورتيفو‭ ‬مورسيا‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬الدنيا‭ ‬10‭-‬0‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا،‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬امام‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬وتعادل‭ ‬امام‭ ‬فياريال‭ ‬وريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المباراتين‭.‬

واللافت‭ ‬هنا‭ ‬انّ‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬اي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬اعوام‭. ‬وسيكون‭ ‬عازماً‭ ‬على‭ ‬فك‭ ‬عقدته‭ ‬ومعانقة‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬ايضا‭ ‬مواجهة‭ ‬دربي‭ ‬ساخنة‭ ‬بين‭ ‬بيتيس‭ ‬وإشبيلية،‭ ‬كما‭ ‬يستضيف‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬جدّد‭ ‬عقد‭ ‬مدربه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬حتى‭ ‬2027‭ ‬نظيره‭ ‬فياريال‭.‬