سيتي يخوض امتحان تشلسي والضغط يحاصر تن هاغ مجدداً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يخوض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تشلسي‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬نجمه‭ ‬وهدافه‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬إلى‭ ‬مستواه،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬أرسنال‭ ‬وتوتنهام‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬هزيمتين‭ ‬لهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭.‬

وعزّزت‭ ‬النتائج‭ ‬المبكرة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬لكن‭ ‬سيتي‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬النصف‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬تواجه‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خطر‭ ‬الانزلاق‭ ‬إلى‭ ‬فخ‭ ‬الهبوط‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬مرور‭ ‬ثلث‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭. ‬واجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أخيراً‭ ‬تذبذباً‭ ‬طفيفاً‭ ‬غير‭ ‬معهود،‭ ‬لكنه‭ ‬رد‭ ‬بأسلوب‭ ‬مطمئن،‭ ‬وسجّل‭ ‬17‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وعاد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬تعثرات‭ ‬توتنهام‭ ‬وأرسنال‭ ‬وليفربول‭.‬

وتبدو‭ ‬فورمة‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويتوجّه‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬تشلسي‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬توقعه‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬غير‭ ‬المنسجم‭ ‬والذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬المنقوص‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬4‭-‬1‭ ‬الاثنين‭.‬

لكن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الثلاثية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬سيكون‭ ‬متسلّحاً‭ ‬بالثقة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬بأي‭ ‬هدف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬توتنهام‭ ‬جاهزاً‭ ‬لخوض‭ ‬امتحان‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لضمان‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أي‭ ‬تعثّر‭ ‬لسيتي،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تفصله‭ ‬عنه‭ ‬إلا‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬





عودة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬

خرج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬مأزق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ (‬1-0‭) ‬وخفّف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

لكن‭ ‬الهولندي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬3-4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الأربعاء‭.‬

خسر‭ ‬النادي‭ ‬تسعاً‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1973‭-‬1974،‭ ‬وهو‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬هبط‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬عادةً‭ ‬أن‭ ‬يكتسح‭ ‬يونايتد‭ ‬فريق‭ ‬لوتون‭ ‬منافسه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد،‭ ‬لكنه‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويبدو‭ ‬دفاعه‭ ‬الذي‭ ‬مزّقته‭ ‬لعنة‭ ‬الإصابات‭ ‬مهتزاً‭.‬

لكن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مقتنع‭ ‬بأن‭ ‬حظ‭ ‬فريقه‭ ‬سيتغيّر‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يتمتّع‭ ‬بالمرونة‭. ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬بأكمله،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬قرارات‭ ‬عدة‭ ‬ضدنا،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬نكسات‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬روح،‭ ‬هناك‭ ‬قتال‭ ‬وسنواصل‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬لأنني‭ ‬متأكد‭ ‬وقلت‭ ‬للاعبين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيتحوّل‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬سيتحول‭ ‬الأمر‭ ‬لصالحنا‮»‬‭.‬





صراع‭ ‬هبوط‭ ‬مبكر‭ ‬

حقّقت‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرميرليغ‭ ‬فوزاً‭ ‬واحداً‭ ‬فقط‭ ‬وإجمالي‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

ويعاني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لوتون‭ ‬وبيرنلي‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الصاعدين‭ ‬حديثاً‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬بورنموث،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬بالفعل‭ ‬فجوة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬بين‭ ‬لوتون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬17‭ ‬وإيفرتون،‭ ‬الذي‭ ‬يتقدمهم‭ ‬بمركز‭ ‬واحد‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة،‭ ‬لم‭ ‬يُقل‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬14‭ ‬تغييراً‭ ‬لمدربين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وحضّ‭ ‬مدرب‭ ‬بيرنلي‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يخسر‭ ‬كل‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬موسمه‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬سياقه‭ ‬وألا‭ ‬نسمح‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بالسقوط‭ ‬بسبب‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬أصعب‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬ترسيخ‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬رجال‭ ‬كومباني‭ ‬رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬رصّ‭ ‬الصفوف‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬جدلي‭ ‬للفريق‭ ‬الفائز‭.‬



