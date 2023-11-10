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لجوء كوبي

11/10/2023 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬التشيلية‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬عشرة‭ ‬طلبات‭ ‬حماية‭ ‬لاجئين‭ ‬من‭ ‬رياضيين‭ ‬كوبيين‭ ‬شاركوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سانتياجو‭ ‬عاصمة‭ ‬تشيلي‭. ‬وبقي‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬412‭ ‬فردا‭ ‬ببعثة‭ ‬كوبا‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنته‭ ‬كاميلا‭ ‬فاليجو‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬تشيلي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وكانت‭ ‬سانتياجو‭ ‬قد‭ ‬احتضنت‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وتشهد‭ ‬كوبا،‭ ‬الدولة‭ ‬الكاريبية‭ ‬ذات‭ ‬الحزب‭ ‬الواحد،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬أزماتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬بسبب‭ ‬الحظر‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬عقودا،‭ ‬وسوء‭ ‬الإدارة‭ ‬وتراجع‭ ‬السياحة‭.‬

وكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬كوبي‭ ‬قد‭ ‬عبروا‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬كوبا‭. ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬ست‭ ‬لاعبات‭ ‬هوكي‭ ‬كن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬المنشقين‭ ‬عن‭ ‬بعثة‭ ‬كوبا‭.‬

وقالت‭ ‬يونيا‭ ‬ميلانيز‭ ‬قائدة‭ ‬منتخب‭ ‬الهوكي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬13‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التشيلية‭ ‬إنهن‭ ‬تركن‭ ‬الفريق‭ ‬وذهبن‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭ ‬عائدين‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬الرياضيين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬أوروجواي‭. ‬وكان‭ ‬أفراد‭ ‬أمن‭ ‬كوبيون‭ ‬قد‭ ‬فرضوا‭ ‬رقابة‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬اللاعبات‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقالت‭ ‬ميلانيز‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬معدات‭ ‬التدريب‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬بلادها،‭ ‬كما‭ ‬اشتكت‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الشبيهة‭ ‬بظروف‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬تدريب‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬كوبا‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬الحرية‭ ‬وليس‭ ‬أمامي‭ ‬مستقبل‭ ‬في‭ ‬كوبا‮»‬‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صديقها‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬هوكي‭ ‬الرجال‭ ‬لازارو‭ ‬تولون‭ ‬قد‭ ‬رحل‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تشيلي‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭.‬

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