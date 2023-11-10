(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مكسيكو سيتي – (د ب أ): أعلنت الحكومة التشيلية أنها تلقت عشرة طلبات حماية لاجئين من رياضيين كوبيين شاركوا مؤخرا في دورة الألعاب الأمريكية التي أقيمت في سانتياجو عاصمة تشيلي. وبقي 12 من 412 فردا ببعثة كوبا التي شاركت في الدورة، في تشيلي، حسبما أعلنته كاميلا فاليجو المتحدثة باسم حكومة تشيلي يوم الخميس.
وكانت سانتياجو قد احتضنت فعاليات دورة الألعاب الأمريكية في الفترة ما بين 20 أكتوبر والخامس من نوفمبر الجاري. وتشهد كوبا، الدولة الكاريبية ذات الحزب الواحد، واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959، بسبب الحظر الأمريكي الذي استمر عقودا، وسوء الإدارة وتراجع السياحة.
وكان أكثر من 400 ألف كوبي قد عبروا الحدود الأمريكية خلال العامين الماضيين، وهو ما يشكل نحو أربعة بالمائة من سكان كوبا. وذكرت تقارير إعلامية أن ست لاعبات هوكي كن من بين الرياضيين المنشقين عن بعثة كوبا.
وقالت يونيا ميلانيز قائدة منتخب الهوكي في تصريحات لقناة «تي 13» التلفزيونية التشيلية إنهن تركن الفريق وذهبن في الخفاء عائدين إلى قرية الرياضيين بعد المباراة أمام أوروجواي. وكان أفراد أمن كوبيون قد فرضوا رقابة صارمة على اللاعبات خلال دورة الألعاب الأمريكية.
وقالت ميلانيز إن هناك نقصا في معدات التدريب الأساسية في بلادها، كما اشتكت من الظروف الشبيهة بظروف السجن في منشآت تدريب الرياضيين في كوبا. وأضافت: «ليس لدي الحرية وليس أمامي مستقبل في كوبا». تجدر الإشارة إلى أن صديقها لاعب منتخب هوكي الرجال لازارو تولون قد رحل أيضا إلى تشيلي قبل أشهر.
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