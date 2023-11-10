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في السباق الرابع للخيلانتصارات مثيرة بكؤوس ((ناس)) والتطبيقية... وتألق جياد ((العاديات))

11/10/2023 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬نظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وكأس‭ ‬شركة‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬وكأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وممثلو‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬تفوق‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط‭ ‬فيما‭ ‬تبادلت‭ ‬عدة‭ ‬إسطبلات‭ ‬الانتصارات‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭ ‬فوز‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‭ ‬ ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات،‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬كارينا‮»‬‭.‬


وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬وبقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬العماني‭ ‬آدم‭ ‬البلوشي‭ ‬ومتفوقاً‭ ‬بفارق‭ ‬طولين‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬عبيان‭ ‬1847‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الخالدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬غاره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬البستكي‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬البستكي‭ ‬وبقيادة‭ ‬كارلوس‭ ‬إنريكي‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقها‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬منافسها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬النوايف‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مياس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الحسنين‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬علي‭ ‬جان‭ ‬وبقيادة‭ ‬ابراهيم‭ ‬نادر‭ ‬انتزاع‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬الحصان‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬خصوصاً‭ ‬عبر‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬نحو‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭ ‬ومتفوقاً‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬طلحة‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬وبقيادة‭ ‬ناثان‭ ‬كروس‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬وثالثاً‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬السابقتين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬سيناريو‭ ‬مثير‭ ‬شهدته‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬انقض‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬ليخطف‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الطول‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬شداد‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬البستكي‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وفقد‭ ‬الفوز‭ ‬عند‭ ‬النهاية‭ ‬وحل‭ ‬ثانياً‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬سهارا‭ ‬سبير‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الرماح‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بتفوق‭ ‬واضح‭ ‬للحصان‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬حلق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬دون‭ ‬منافس‭ ‬وانهى‭ ‬الشوط‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عقيل‭ ‬حسين‭ ‬عبدالرحيم‭. ‬


انتصارات‭ ‬مثيرة

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬‭ ‬إنتاج‭ ‬محلي‭ ‬‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬كارينا‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فتيل‭ ‬براذر‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬باسم‭ ‬مهدي‭ ‬وبقيادة‭ ‬كارلوس‭ ‬إنريكي‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بصورة‭ ‬مثيرة‭ ‬بعد‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬الثلاثة‭ ‬المرشحة‭ ‬والتي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬وانتزعت‭ ‬خلالها‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬شارد‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬الافتتاح‭ ‬‮«‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ ‬ثالثاً‭. ‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بارنت‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭
‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وأستطاع‭ ‬التفوق‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬بلغ‭ ‬7‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬الجياد‭ ‬المنافسة‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬كينكس‭ ‬ ‭ ‬مدمن‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ .‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أركتك‭ ‬إمبرور‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ويست‭ ‬سوفولك‮»‬‭
‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬والذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ .‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وشركة‭ ‬سارنس‭ ‬ناس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وشهد‭ ‬تألق‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬لي‭ ‬نيومان‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬الحصان‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬عبر‭ ‬أسلوبه‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬الانطلاقة‭ ‬السريعة‭ ‬بالمقدمة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وشق‭ ‬طريقه‭ ‬بقوة‭ ‬وإصرار‭ ‬حتى‭ ‬حلق‭ ‬وحيداً‭ ‬دون‭ ‬منافس‭ ‬وأنهى‭ ‬الشوط‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬صريح‭ ‬بلغ‭ ‬4‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬والمرشح‭ ‬‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ .‬


التتويخ

وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ناس‭ ‬المجموعة‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬للشوط‭ ‬التاسع‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬للشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬علي‭ ‬جان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬المهندس‭ ‬شوقي‭ ‬الهاشمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬البروفسور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬رئيس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬الى‭ ‬مهدي‭ ‬صلاح‭ ‬مهدي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬وليامز‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث‭.‬

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