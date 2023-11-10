في السباق الرابع للخيلانتصارات مثيرة بكؤوس ((ناس)) والتطبيقية... وتألق جياد ((العاديات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الرابع لهذا الموسم الذي أقيم على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس وكأس شركة مدينة الخليج للتنظيف وكأس جامعة العلوم التطبيقية، وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
وشهد السباق تفوق الجياد المرشحة في أغلب الأشواط فيما تبادلت عدة إسطبلات الانتصارات بكؤوس السباق وكان أبرزها فوز الحصانين «بريث أوف إير – ذي بارنت» لإسطبل العاديات، والفرس «كارينا».
وأقيم الشوط الأول لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» مسافة 1400 متر، واستطاع الحصان «الحمداني 1810» لإسطبل فيكتوريوس وبإشراف المضمر يوسف طاهر تحقيق أولى انتصاراته وبقيادة موفقة من الفارس المتمرن العماني آدم البلوشي ومتفوقاً بفارق طولين عن الحصان «عبيان 1847» لإسطبل الخالدية.
وأقيم الشوط الثاني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم، واستطاعت الفرس «غاره» لإسطبل البستكي وبإشراف المضمر صلاح الدين البستكي وبقيادة كارلوس إنريكي مواصلة تألقها بتحقيق فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم متفوقة على منافسها الحصان «مبلش» لإسطبل النوايف.
وأقيم الشوط الثالث على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، وأستطاع الحصان «مياس» لإسطبل الحسنين وبإشراف المضمر علي جان وبقيادة ابراهيم نادر انتزاع فوزه الأول هذا الموسم والثالث في رصيده بعدما ظهر الحصان بصورة قوية خصوصاً عبر انطلاقته القوية نحو المقدمة في آخر 200 متر وحسم الفوز ومتفوقاً على الحصان المرشح الأول «طلحة» لإسطبل المحمدية والذي حل ثانياً.
وأقيم الشوط الرابع لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر، وأستطاع الحصان «جباره» لإسطبل العفو وبإشراف المضمر محمد حسن وبقيادة ناثان كروس تحقيق فوزه الأول بعدما حل ثانياً وثالثاً في مشاركتيه السابقتين هذا الموسم بعد سيناريو مثير شهدته الأمتار الأخيرة عندما انقض بقوة على خط النهاية ليخطف الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الحصان «شداد» لإسطبل البستكي الذي سيطر على الشوط منذ البداية وفقد الفوز عند النهاية وحل ثانياً.
وأقيم الشوط الخامس للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، وتمكن الحصان «سهارا سبير» لإسطبل الرماح وبإشراف المضمر عبدالله كويتي وبقيادة عبدالرحيم جاسم من تسجيل أولى انتصاراته والذي ظهر بصورة جيدة في مشاركته الأولى هذا الموسم وحقق الفوز بتفوق واضح للحصان خصوصاً في الأمتار الأخيرة التي حلق في الصدارة دون منافس وانهى الشوط لصالحه بفارق 3 أطوال عن الحصان الثاني «بريف ذا ستورم» ملك عقيل حسين عبدالرحيم.
انتصارات مثيرة
وأقيم الشوط السادس على كأس جامعة العلوم التطبيقية لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات « إنتاج محلي » مسافة 1600 متر ، واستطاعت الفرس «كارينا» لإسطبل فتيل براذر وبإشراف المضمر باسم مهدي وبقيادة كارلوس إنريكي خطف الفوز في مشاركتها الثانية هذا الموسم والذي جاء بصورة مثيرة بعد المنافسة القوية بين الجياد الثلاثة المرشحة والتي شهدتها الأمتار الأخيرة وانتزعت خلالها الفوز من الحصان «شارد» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة فيما جاء الحصان المرشح الأول وبطل كأس الافتتاح «رايدر أون ذا ستورم» لإسطبل إم أند إي ريسنغ ثالثاً.
وأقيم الشوط السابع على كأس شركة مدينة الخليج للتنظيف لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر ، وتمكن الحصان «ذي بارنت» لإسطبل العاديات
وبإشراف المضمر الن سميث وبقيادة جيرالد مووس من تحقيق فوزه الأول في المضمار البحريني بعدما ظهر بصورة قوية وأستطاع التفوق وبفارق كبير بلغ 7 أطوال عن الجياد المنافسة «المختار ستار – كينكس – مدمن» والتي جاءت في المراكز الثاني والثالث والرابع .
وأقيم الشوط الثامن على كأس ناس المؤسسة لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1800 متر ، وتمكن الحصان «أركتك إمبرور» لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس أنس السيابي من استعادة انتصاراته بعدما حسم المنافسة مع الحصان «ويست سوفولك»
ملك سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وبقيادة عبدالرحيم جاسم والذي حل ثانياً .
وأقيم الشوط التاسع والأخير على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس وشركة سارنس ناس الشرق الأوسط للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1400 متر ، وشهد تألق الحصان «بريث أوف إير» لإسطبل العاديات وبإشراف المضمر الن سميث وبقيادة لي نيومان حيث فرض الحصان تفوقه على مجريات الشوط عبر أسلوبه المعتاد في الانطلاقة السريعة بالمقدمة منذ البداية وشق طريقه بقوة وإصرار حتى حلق وحيداً دون منافس وأنهى الشوط لصالحه بفارق صريح بلغ 4 أطوال عن الحصان الثاني والمرشح «غوميس» لإسطبل المحمدية .
التتويخ
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة بتقديم كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس للشوط التاسع الى المضمر الفائز ألن سميث ، فيما قدم السيد فوزي عبدالله ناس كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس للشوط الثالث الى المضمر الفائز علي جان ، فيما قدم المهندس شوقي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة ناس المؤسسة كأس الشوط الثامن الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة ، كما قدم البروفسور وهيب الخاجة رئيس أمناء جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط السادس الى مهدي صلاح مهدي ، فيما قدم السيد ستيفن وليامز مدير عام شركة الخليج للتنظيف كأس الشوط السابع الى المضمر الفائز ألن سميث.
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