في انطلاق تصفيات كأس ((خليفة بن سلمان))النويدرات مرشح مرتين.. والأصعب ليس الآن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
تنطلق اليوم السبت تصفيات بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة في نسختها الثامنة، وتقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مباراتان تجمع الأولى بين فريقي النويدرات وسماهيج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، تليها عند السابعة والنصف مساءً مواجهة ثانية تجمع بين فريقي سترة ومدينة عيسى.
يذكر أن نادي المحرق توج بلقب النسخة الأولى حينما تغير مسمى البطولة، وحقق المنامة لقب النسخة الثانية، وسجل الرفاع اسمه بأحرف من ذهب في النسخة الثالثة، فيما هيمن الأهلي على ألقاب النسخ من الرابعة إلى السادسة، بينما عاد المنامة الى موقعه الطبيعي بفوزه بلقب النسخة الماضية.
تغيير نظام المسابقة
أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني لكرة السلة تعديلات على نظام المسابقة في هذه النسخة بهدف تلافي السلبيات التي كانت تحدث نظرا إلى الاعتماد على القرعة، حيث كانت تخرج فرق قوية ومرشحة من الدور ربع النهائي فيما تصعد فرق ضعيفة وغير منافسة الى الدور نصف النهائي، وبالتالي تكون الأدوار المتقدمة خالية من الإثارة، وقد حدث ذلك في أكثر من نسخة، فلذلك قامت لجنة المسابقات بإجراء تغيير ايجابي، اذ ستلعب تصفيات في البداية لتحديد من المتأهل من الاندية التي احتلت المراكز من الثامن الى الحادي عشر في الموسم الماضي، والذي سينضم الى الاندية أصحاب المراكز السبعة الأولى في سلم الترتيب.
ولذلك يتوقع ان تكون النسخة الحالية أفضل وأقوى من جميع النسخ الماضية، حيث ستشارك في البطولة ثمانية أندية وهي الأكثر جاهزية والمتسلحة بالنجوم والمحترفين، وستخرج بكل تأكيد الأندية التي تقبع في مؤخرة الترتيب وتشارك من دون محترفين أجانب.
وستجرى القرعة للأندية الثمانية التي تأهل منها سبعة أندية وهي: المنامة، المحرق، الأهلي، الحالة، النجمة، الاتحاد، البحرين، بانتظار النادي المتأهل من التصفيات والأقرب هو نادي النويدرات.
وتقام مباريات التصفيات بنظام إخراج المغلوب من مباراة واحدة، ويسمح بمشاركة محترف واحد حاليا، ويتأهل الفائزان لمواجهة بعضهما البعض في يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري.
النويدرات وسماهيج
يمتلك فريق النويدرات محترفين اثنين، وهو يتطلع الى الذهاب بعيدا والمنافسة في هذا الموسم. في المقابل يشارك منافسه سماهيج من دون محترف. اليوم بحسب لوائح البطولة في هذه المرحلة من التصفيات يسمح بمشاركة محترف واحد فقط على ان يتم السماح بمشاركة المحترف الثاني مع انطلاق الدور ربع النهائي.
وإذا تحدثنا بالمنطق فإن النويدرات هو المرشح للفوز بأفضلية المحترف، ولكن تبقى مباريات الكؤوس التي تقام بنظام اخراج المغلوب من مباراة واحدة قابلة للمفاجآت رغم ان الكفة تميل بشكل واضح لصالح النويدرات الذي قدم مستويات جيدة في الدوري وفجّر أكبر المفاجآت بتغلبه على الأهلي.
ويقود النويدرات المدرب الوطني جعفر راشد ولديه تشكيلة جيدة من اللاعبين الشباب من أبناء النادي وممن تم التعاقد معهم بنظام الاعارة من نادي المنامة. في الجانب الآخر يقود سماهيج المدرب الوطني أحمد حمزة ويعوّل على لاعبيه بأن يقدموا مستوى مشرفا بالإمكانيات الموجودة.
ويعدّ النويدرات مرشحا للفوز مرتين، اليوم وحينما يلاقي الفائز من لقاء سترة ومدينة عيسى.
سترة ومدينة عيسى
وفي اللقاء الثاني تبدو كفة المدينة أرجح لتحقيق الفوز على منافسه سترة رغم ان الفريقين يشاركان من دون محترف أجنبي.
ويتفوق المدينة في عناصره المحلية التي يمتلك البعض منهم الخبرة ولديه المهارة الكبيرة، والفريق مزيج بين الشباب والخبرة، على عكس سترة الذي يشارك بفريق متوسط أعمار اللاعبين فيه لا يتعدى 20 سنة وبالتالي يفتقد الخبرة.
ويقود المدينة المدرب الوطني حمد اسماعيل بينما يقود سترة المدرب الوطني حسين الجزيري. وبحسب المعطيات فإن الفائز لن يذهب بعيدا في البطولة حيث سيخرج في الدور القادم، اذ من الصعب مقارعة الفرق التي تمتلك المحترفين.
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