في انطلاق تصفيات كأس ((خليفة بن سلمان))النويدرات مرشح مرتين.. والأصعب ليس الآن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬





تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬تصفيات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثامنة،‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مباراتان‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬تليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬حينما‭ ‬تغير‭ ‬مسمى‭ ‬البطولة،‭ ‬وحقق‭ ‬المنامة‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية،‭ ‬وسجل‭ ‬الرفاع‭ ‬اسمه‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فيما‭ ‬هيمن‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬النسخ‭ ‬من‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬السادسة،‭ ‬بينما‭ ‬عاد‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬موقعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭.‬





تغيير‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة

أجرت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بهدف‭ ‬تلافي‭ ‬السلبيات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحدث‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬القرعة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تخرج‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬ومرشحة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬فيما‭ ‬تصعد‭ ‬فرق‭ ‬ضعيفة‭ ‬وغير‭ ‬منافسة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تكون‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الإثارة،‭ ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نسخة،‭ ‬فلذلك‭ ‬قامت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بإجراء‭ ‬تغيير‭ ‬ايجابي،‭ ‬اذ‭ ‬ستلعب‭ ‬تصفيات‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لتحديد‭ ‬من‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬الاندية‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الثامن‭ ‬الى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬سينضم‭ ‬الى‭ ‬الاندية‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬السبعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭.‬

ولذلك‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬وهي‭ ‬الأكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬والمتسلحة‭ ‬بالنجوم‭ ‬والمحترفين،‭ ‬وستخرج‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تقبع‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬وتشارك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭.‬

وستجرى‭ ‬القرعة‭ ‬للأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬تأهل‭ ‬منها‭ ‬سبعة‭ ‬أندية‭ ‬وهي‭: ‬المنامة،‭ ‬المحرق،‭ ‬الأهلي،‭ ‬الحالة،‭ ‬النجمة،‭ ‬الاتحاد،‭ ‬البحرين،‭ ‬بانتظار‭ ‬النادي‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬والأقرب‭ ‬هو‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬حاليا،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬لمواجهة‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬





النويدرات‭ ‬وسماهيج

يمتلك‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬وهو‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يشارك‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭. ‬اليوم‭ ‬بحسب‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬يسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬المحترف‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وإذا‭ ‬تحدثنا‭ ‬بالمنطق‭ ‬فإن‭ ‬النويدرات‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬للفوز‭ ‬بأفضلية‭ ‬المحترف،‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬مباريات‭ ‬الكؤوس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬اخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬قابلة‭ ‬للمفاجآت‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الكفة‭ ‬تميل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬لصالح‭ ‬النويدرات‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وفجّر‭ ‬أكبر‭ ‬المفاجآت‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭.‬

ويقود‭ ‬النويدرات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جعفر‭ ‬راشد‭ ‬ولديه‭ ‬تشكيلة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬وممن‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭. ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬سماهيج‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬ويعوّل‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬بأن‭ ‬يقدموا‭ ‬مستوى‭ ‬مشرفا‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬الموجودة‭.‬

ويعدّ‭ ‬النويدرات‭ ‬مرشحا‭ ‬للفوز‭ ‬مرتين،‭ ‬اليوم‭ ‬وحينما‭ ‬يلاقي‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬





سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تبدو‭ ‬كفة‭ ‬المدينة‭ ‬أرجح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬يشاركان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭.‬

ويتفوق‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬عناصره‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬يمتلك‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬الخبرة‭ ‬ولديه‭ ‬المهارة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والفريق‭ ‬مزيج‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والخبرة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬بفريق‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬فيه‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يفتقد‭ ‬الخبرة‭.‬

ويقود‭ ‬المدينة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬اسماعيل‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭. ‬وبحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬فإن‭ ‬الفائز‭ ‬لن‭ ‬يذهب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬سيخرج‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬القادم،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مقارعة‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬المحترفين‭.‬