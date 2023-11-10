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9 لاعبين يمثلون البحرين في الاستحقاق القاريمنتخب الترايثلون يشارك في بطولة آسيا للسبرنت بالسعودية

11/10/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للسبرنت‭ ‬وسبرنت‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬والأكواثلون‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬9‭ ‬لاعبين‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬منافستي‭ ‬السبرنت‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والأكواثلون،‭ ‬وسط‭ ‬تطلعات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

ويمثل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السبرنت‭ ‬الثلاثي‭ ‬عمر‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬شبان‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الأكواثلون‭ ‬وهم‭: ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬المنصوري،‭ ‬أحمد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد،‭ ‬عبدالله‭ ‬المقهوي،‭ ‬البراء‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬أنس‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعادل‭ ‬أحمد‭ ‬المالكي‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬حمد‭ ‬يوسف‭ ‬الملا،‭ ‬ويضم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭.‬

وسجل‭ ‬أبطال‭ ‬الترايثلون‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عديد‭ ‬الانجازات‭ ‬باحتلال‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والقاري،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬لاتحاد‭ ‬الترايثلون،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬اللاعبون‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬بإقامة‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬والذي‭ ‬نجح‭ ‬فيه‭ ‬البطل‭ ‬عمر‭ ‬حمزة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬مؤكداً‭ ‬جهوزيته‭ ‬واستعداداه‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬عباس‭ ‬بوحسان‭ ‬كرئيس‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكمين‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬وفيصل‭ ‬الفضلي‭.‬

اجتماعات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا

ويشارك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬برزنامة‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لاتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬للاتحاد‭.‬

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