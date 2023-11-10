9 لاعبين يمثلون البحرين في الاستحقاق القاريمنتخب الترايثلون يشارك في بطولة آسيا للسبرنت بالسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في بطولة آسيا للسبرنت وسبرنت للفئات العمرية والأكواثلون المقامة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في المنطقة الشرقية، حيث يمثل المنتخب 9 لاعبين موزعين على منافستي السبرنت للمحترفين، والأكواثلون، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق مراكز متقدمة والصعود على منصة التتويج.
ويمثل منتخب البحرين في منافسات السبرنت الثلاثي عمر عبدالله حمزة وعبدالرحمن مبارك محمد وعبدالرحمن حسن الحسن، فيما يشارك 6 لاعبين شبان في منافسات الأكواثلون وهم: حمد محمد المنصوري، أحمد طارق أحمد، عبدالله المقهوي، البراء محمد الرميحي، أنس محمد الرميحي وعادل أحمد المالكي.
ويترأس وفد البحرين أمين السر العام بالاتحاد حمد يوسف الملا، ويضم المدرب الوطني مبارك محمد مبارك.
وسجل أبطال الترايثلون في المشاركات الأخيرة عديد الانجازات باحتلال مراكز متقدمة واعتلاء منصات التتويج على المستوى الخليجي والإقليمي والقاري، وتأتي هذه المشاركة في بداية الموسم الرياضي الجديد لاتحاد الترايثلون، حيث خاض اللاعبون منافسات الدوري المحلي قبل أسبوعين بإقامة السباق الافتتاحي، والذي نجح فيه البطل عمر حمزة في تحقيق المركز الأول، مؤكداً جهوزيته واستعداداه للموسم الجديد.
ويشارك في البطولة نائب رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون والحكم الدولي عباس بوحسان كرئيس للجنة الحكام، بالإضافة إلى الحكمين عبدالله حمزة وفيصل الفضلي.
اجتماعات غرب آسيا
ويشارك رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عبدالله عبدالسلام في اجتماعات اتحاد غرب آسيا للترايثلون المقرر إقامتها على هامش منافسات البطولة، حيث ستتم مناقشة العديد من النقاط المتعلقة برزنامة الموسم الجديد لاتحاد غرب آسيا، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج التطويرية للاتحاد.
MENAFN10112023000055011008ID1107409819
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.