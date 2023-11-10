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بإقامة نهائي مسابقتي فردي الأولاد والفتياتاليوم ختام منافسات بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

11/10/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭. ‬وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الاسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بريرو‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭. ‬وفي‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬سيتلتقي‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬أرينا‭ ‬غوغلينا‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭.‬

الطريق‭ ‬إلى‭ ‬النهائي

وفي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بريرو‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البريطاني‭ ‬جوش‭ ‬هاتون‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬واجه‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينكات‭ ‬ريشي،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭.‬

وتقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5،‭ ‬وخاض‭ ‬اللاعبان‭ ‬مجموعة‭ ‬فاصلة‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬من‭ ‬حسمها‭ ‬لصالحه‭ ‬6‭/‬3‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

فردي‭ ‬الفتيات

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬أحبطت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬أرينا‭ ‬غوغولينا‭ ‬آمال‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سوزان‭ ‬ملك‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬2/6‭ ‬و0‭/‬3‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وستلتقي‭ ‬غوغولينا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬أرينا‭ ‬مالغينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و3‭/‬6‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬للنصف‭ ‬نهائي‭.‬

الحواج‭ ‬يشيد‭ ‬بالتزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأداء‭ ‬الحكام

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬الحكم‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬اسبوعيها‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬وسارت‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬تعامل‭ ‬معها‭ ‬الحكام‭ ‬المراقبين‭ ‬للمباريات‭ ‬باحترافية‭ ‬وتمت‭ ‬معالجة‭ ‬جميع‭ ‬الاشكالات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬التزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الحكام‭ ‬الذين‭ ‬تواجدوا‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الملاعب،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬باحترافية‭ ‬الحكام‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬الايجابي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الحالات‭ ‬الجدلية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭.‬

ولفت‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬بطولات‭ ‬الناشئين‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬الكبار،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬الحكام‭ ‬الكراسي‭ ‬في‭ ‬الادوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬فيما‭ ‬تكون‭ ‬مهام‭ ‬الحكام‭ ‬مراقبة‭ ‬المباريات‭ ‬خلال‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬والأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأولى‭.‬

وأشاد‭ ‬الحواج‭ ‬باستضافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬لبطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬المستمر‭ ‬لهذه‭ ‬البطولات‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وزيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بممارستها،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لمنح‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬تلك‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬كبلد‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭.‬

إقامة‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬المؤهل‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمنافسات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 60‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬بطولة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البطولات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬ويقام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للبطولة‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد،‭ ‬فيما‭ ‬تبدأ‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬

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