بإقامة نهائي مسابقتي فردي الأولاد والفتياتاليوم ختام منافسات بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختتم اليوم السبت منافسات الاسبوع الثاني لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين لفئة « J 30»، والتي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري، حيث تقام اليوم المباريات النهائية لمسابقتي فردي الأولاد والفتيات وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحا على ملاعب الاتحاد بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى. وسيلتقي في نهائي فردي الأولاد اللاعب الاسباني أندريس بريرو مع اللاعب التركي بورا باكيجي. وفي نهائي فردي الفتيات سيتلتقي اللاعبة الكازاخستانية أرينا غوغلينا مع الروسية ألينا سوغومونيان.
الطريق إلى النهائي
وفي الطريق إلى المباراة النهائية لبطولة فردي الأولاد، تمكن اللاعب الإسباني أندريس بريرو من التفوق على منافسه البريطاني جوش هاتون بمجموعتين دون مقابل جاءت نتيجتهما 6/2 و6/3.
وفي المقابل واجه اللاعب التركي بورا باكيجي صعوبة في التغلب على الأمريكي فينكات ريشي، حيث تفوق عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتقدم اللاعب التركي في المجموعة الأولى بنتيجة 6/4، لكن اللاعب الأمريكي تمكن من الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7/5، وخاض اللاعبان مجموعة فاصلة تمكن من خلالها اللاعب التركي بورا باكيجي من حسمها لصالحه 6/3 ليتأهل إلى المباراة النهائية.
فردي الفتيات
وفي منافسات فردي الفتيات، أحبطت اللاعبة الكازاخستانية أرينا غوغولينا آمال اللاعبة المصرية سوزان ملك في بلوغ المباراة النهائية للمسابقة، حيث تمكن من الفوز عليها بنتيجة 2/6 و0/3 بعد انسحاب اللاعبة المصرية في هذه المجموعة بسبب الاصابة.
وستلتقي غوغولينا في المباراة النهائية مع اللاعبة الروسية ألينا سوغومونيان التي تغلبت على مواطنتها أرينا مالغينا بنتيجة 4/6 و3/6 في المباراة الأخرى للنصف نهائي.
الحواج يشيد بالتزام اللاعبين وأداء الحكام
من جانب آخر، أكد الحكم العام للبطولة أحمد الحواج أن بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين في اسبوعيها الأول والثاني كانت جيدة وسارت بالشكل المطلوب على الرغم من وجود بعض الحالات التحكيمية التي تعامل معها الحكام المراقبين للمباريات باحترافية وتمت معالجة جميع الاشكالات التي حدثت في المباريات.
وقال الحواج إن التزام اللاعبين وتعاونهم مع الحكام كان له دور رئيسي ومهم في تسهيل مهمة الحكام الذين تواجدوا للإشراف على المباريات في جميع الملاعب، مشيدا في الوقت ذاته باحترافية الحكام وقدرتهم على التعامل الايجابي مع مختلف الحالات الجدلية التي شهدتها البطولة بين اللاعبين.
ولفت الحواج إلى نظام بطولات الناشئين مختلف عن بطولات الكبار، حيث يتواجد الحكام الكراسي في الادوار المتقدمة من البطولة، فيما تكون مهام الحكام مراقبة المباريات خلال الأدوار التمهيدية والأدوار الرئيسية الأولى.
وأشاد الحواج باستضافة الاتحاد البحريني للتنس لبطولات الاتحاد الدولي للناشئين، مؤكدا أن التنظيم المستمر لهذه البطولات يساعد على نشر اللعبة في البحرين وزيادة الاهتمام بممارستها، متمنيا أن تجد المزيد من البطولات العالمية المتميزة طريقها إلى البحرين لمنح اللعبة في المملكة المزيد من الاهتمام والتطور، بالإضافة إلى مساهمة تلك البطولات في الترويج للبحرين كبلد متميز في استضافة البطولات بمختلف أنواعها.
إقامة الدور التمهيدي للأسبوع الثالث
وفي السياق ذاته، تبدأ اليوم السبت مباريات الدور التمهيدي المؤهل للدور الرئيسي لمنافسات الأسبوع الثالث لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين لفئة « J 60»، وهي آخر بطولة ضمن سلسلة البطولات المتتالية التي استضافها الاتحاد البحريني للتنس منذ منتصف أكتوبر الماضي. ويقام الدور التمهيدي للبطولة يومي السبت والأحد، فيما تبدأ مباريات الدور الرئيسي يوم الاثنين المقبل.
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