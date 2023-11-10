كانو يستقبل وفدا من الهيئة العامة للرياضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استكمالا للزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية للنادي الأهلي وتوجيهات سموه بتنفيذ كافة متطلبات النادي من البنية التحتية وصيانة المنشآت قام وفد من الهيئة العامة للرياضة يضم كلا من المهندس صالح العثمان مدير إدارة المنشآت ومحمد شوقي سليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق وعبدالله السهلي مدير إدارة المشاريع بزيارة النادي وذلك بحضور رئيس النادي خالد إبراهيم كانو ونائب الرئيس باسم الدرازي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالنادي.
ورحب خالد كانو بوفد الهيئة العامة للرياضة، مشيدا بالجهود التي تبذلها في إطار حرصها المتواصل لدعم الأندية الوطنية وتلبية كافة احتياجاتها والاهتمام بصيانة وتطوير المنشآت على وجه الخصوص والتي تشكل ركيزة أساسية في عمل النادي لاحتضان الشباب وتسيير أنشطته وبرامجه.
وأكد خالد كانو اهتمام النادي الأهلي العمل وفق توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والوصول بالنادي إلى أعلى المستويات ليشكل رافدا أساسيا في خدمة الحركة الرياضية، مثمنا تلك الزيارة من قبل الهيئة العامة للرياضة التي تعكس حرصها على التواصل المستمر مع الأندية. وقد اطلع وفد الهيئة العامة للرياضة على كافة احتياجات النادي وآخر ما وصلت إليه عمليات الصيانة في صالة الألعاب الرياضية بالنادي.
MENAFN10112023000055011008ID1107409817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.