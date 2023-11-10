كانو يستقبل وفدا من الهيئة العامة للرياضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استكمالا‭ ‬للزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وصيانة‭ ‬المنشآت‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬العثمان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬ومحمد‭ ‬شوقي‭ ‬سليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬وعبدالله‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬بزيارة‭ ‬النادي‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬كانو‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬باسم‭ ‬الدرازي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالنادي‭.‬

ورحب‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬بوفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬لدعم‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتلبية‭ ‬كافة‭ ‬احتياجاتها‭ ‬والاهتمام‭ ‬بصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬النادي‭ ‬لاحتضان‭ ‬الشباب‭ ‬وتسيير‭ ‬أنشطته‭ ‬وبرامجه‭.‬

وأكد‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬اهتمام‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والوصول‭ ‬بالنادي‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬ليشكل‭ ‬رافدا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مثمنا‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭. ‬وقد‭ ‬اطلع‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬احتياجات‭ ‬النادي‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬بالنادي‭.‬