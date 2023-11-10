برئاسة علي بن محمد..مجلس الشواطئ يبحث احتياجات اللعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة اجتماع مجلس الكرة الطائرة الشاطئية الذي عقد بحضور الأمين العام السيد فراس الحلواجي ورئيس المجلس عبدالجليل فتيل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمجلس.
رحب اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالحضور، وأكد أهمية مواصلة الجهود ومجابهة كافة التحديات من أجل تفعيل نشاط الكرة الطائرة الشاطئية على كافة الأصعدة والمستويات.
وقدم رئيس المجلس السيد عبدالجليل فتيل استراتيجية متكاملة للتطوير بالتعاون مع الأندية الوطنية من المؤمل أن يتم تقديمها للهيئة العامة للرياضة.
وخلال الاجتماع أشار الأمين العام فراس الحلواجي إلى تقديم ملف متكامل (تقرير) يستعرض أين كانت لعبة الشواطئ وتحليل الواقع الذي تعيشه والنواقص والاحتياجات المطلوبة من أجل تطويرها وتوفير الإمكانات اللازمة ليتم تقديمه الى الجهات المعنية.
MENAFN10112023000055011008ID1107409816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.