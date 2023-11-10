برئاسة علي بن محمد..مجلس الشواطئ يبحث احتياجات اللعبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السيد‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالجليل‭ ‬فتيل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمجلس‭.‬

رحب‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالحضور،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬ومجابهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬نشاط‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السيد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬فتيل‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬للتطوير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ (‬تقرير‭) ‬يستعرض‭ ‬أين‭ ‬كانت‭ ‬لعبة‭ ‬الشواطئ‭ ‬وتحليل‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬والنواقص‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتوفير‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليتم‭ ‬تقديمه‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬