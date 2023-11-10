تعليق عمليات الإجلاء عبر معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى اليوم الجمعة تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
وأوضحت المصادر أن التعليق جاء بسبب مشكلات في إحضار المرضى والمصابين إلى معبر رفح من داخل القطاع.
وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي طال قوافل طبية.
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