صحة غزة : قصف عنيف على مستشفى الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ومحيطه بشكل عنيف ومكثف.

وقالت قناة "الأقصى" الفضائية إن الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قرب مخيم الشاطئ، وفي مناطق قريبة من مستشفى الشفاء في غزة، هي الأعنف منذ بدء التوغل البري.



وأضافت قناة "الأقصى" الفضائية أن المقاومة تطلق قذائف مضادة للدروع تجاه الدبابات الإسرائيلية خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة.