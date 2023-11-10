Saturday, 11 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة : قصف عنيف على مستشفى الشفاء

11/10/2023 7:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ومحيطه بشكل عنيف ومكثف.

وقالت قناة "الأقصى" الفضائية إن الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قرب مخيم الشاطئ، وفي مناطق قريبة من مستشفى الشفاء في غزة، هي الأعنف منذ بدء التوغل البري.


وأضافت قناة "الأقصى" الفضائية أن المقاومة تطلق قذائف مضادة للدروع تجاه الدبابات الإسرائيلية خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة.

MENAFN10112023000208011052ID1107409793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث