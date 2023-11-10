مدير مجمع الشفاء : الاحتلال يشن حربا على المستشفيات بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية إن قوات الاحتلال تشن حربا على المستشفيات في قطاع غزة.
وأضاف أن الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.
وأكد أبو سلمية في تصريح مسبق أن الوضع داخل المستشفيات يعتبر مأساويًا بكل المقاييس، حيث أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة سينفد غدًا. وقال: 'استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، ومخزوننا سينتهي غدًا، وهذا تحذير أوجهه للعالم.'
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