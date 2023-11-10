مدير مجمع الشفاء : الاحتلال يشن حربا على المستشفيات بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية إن قوات الاحتلال تشن حربا على المستشفيات في قطاع غزة.



وأضاف أن الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.

وأكد أبو سلمية في تصريح مسبق أن الوضع داخل المستشفيات يعتبر مأساويًا بكل المقاييس، حيث أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة سينفد غدًا. وقال: 'استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، ومخزوننا سينتهي غدًا، وهذا تحذير أوجهه للعالم.'