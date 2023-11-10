Saturday, 11 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير مجمع الشفاء : الاحتلال يشن حربا على المستشفيات بغزة

11/10/2023 7:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية إن قوات الاحتلال تشن حربا على المستشفيات في قطاع غزة.


وأضاف أن الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.

وأكد أبو سلمية في تصريح مسبق أن الوضع داخل المستشفيات يعتبر مأساويًا بكل المقاييس، حيث أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة سينفد غدًا. وقال: 'استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، ومخزوننا سينتهي غدًا، وهذا تحذير أوجهه للعالم.'

MENAFN10112023000208011052ID1107409792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث