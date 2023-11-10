عناصر من القسام يستهدفون آليات عسكرية في حي النصر غرب غزة

عناصر من القسام يستهدفون آليات عسكرية في حي النصر غرب غزة
التاريخ
11/10/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدة آليات عسكرية إسرائيلية في حي النصر غرب غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وُتوقع الآن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد قصف الاحتلال لمحيط مستشفى الشفاء.
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