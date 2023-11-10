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عناصر من القسام يستهدفون آليات عسكرية في حي النصر غرب غزة

11/10/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدة آليات عسكرية إسرائيلية في حي النصر غرب غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

وُتوقع الآن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد قصف الاحتلال لمحيط مستشفى الشفاء.

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