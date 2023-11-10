الخارجية: المؤتمر العام لليونسكو يتبنى قرارا حول الحرب المستعرة على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تبنى اليوم، بأغلبية الأصوات، مشروع قرار حول الحرب المستعرة على قطاع غزة ضمن نطاق اختصاصات المنظمة.



وأشار القضاة إلى أن القرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين، ولا سيّما على الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقف الهجمات على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإلحاق الضرر بها، كما أكد القرار على حق الفلسطينيين في التعليم، مطالباً باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، ويعبّر القرار عن بالغ القلق بسبب انقطاع المياه والكهرباء والمواد الإغاثية عن القطاع.



ونوه إلى أن القرار أكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو المرتبطة بهذا الشأن.



وقال القضاة إن القرار الذي قدمته المجموعة العربية في اليونسكو جاء نتيجة جهود دبلوماسية بذلتها المجموعة العربية في اليونسكو، حيث اعتُمد القرار بأغلبية 96 صوتاً من أصل 137 دولة شاركت بالتصويت على القرار.