الخارجية: المؤتمر العام لليونسكو يتبنى قرارا حول الحرب المستعرة على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تبنى اليوم، بأغلبية الأصوات، مشروع قرار حول الحرب المستعرة على قطاع غزة ضمن نطاق اختصاصات المنظمة.
وأشار القضاة إلى أن القرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين، ولا سيّما على الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقف الهجمات على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإلحاق الضرر بها، كما أكد القرار على حق الفلسطينيين في التعليم، مطالباً باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، ويعبّر القرار عن بالغ القلق بسبب انقطاع المياه والكهرباء والمواد الإغاثية عن القطاع.
ونوه إلى أن القرار أكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو المرتبطة بهذا الشأن.
وقال القضاة إن القرار الذي قدمته المجموعة العربية في اليونسكو جاء نتيجة جهود دبلوماسية بذلتها المجموعة العربية في اليونسكو، حيث اعتُمد القرار بأغلبية 96 صوتاً من أصل 137 دولة شاركت بالتصويت على القرار.
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