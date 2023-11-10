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اول تعليق من حماس على استهداف محيط مستشفى الشفاء

11/10/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من تداعيات تصعيد الاحتلال وقصفه في محيط مجمع الشفاء وقالت :" نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية" .
وتخوض الآن المقاومة الفلسطينية اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة غارات اليوم استهدف بها محيط مستشفى الشفاء ، وقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية إن قوات الاحتلال تشن حربا على المستشفيات في قطاع غزة وأن الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.

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