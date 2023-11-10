وزراء خارجية التعاون الإسلامي يبحثون التطورات في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)بدأ في العاصمة السعودية الرياض، يوم امس الجمعة، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي.



وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها السعودية اليوم السبت، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).