7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 7 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واكد المراسل في وقت مسبق ان غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيمي جباليا (شمال) والبريج (وسط) قطاع غزة.
ويستمر العدوان الاسرائيلي بشن غارات همجية على منازل ومساجد وملاجئ آمنة تؤوي مدنيين في قطاع غزة
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