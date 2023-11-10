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7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج

11/10/2023 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 7 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

واكد المراسل في وقت مسبق ان غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيمي جباليا (شمال) والبريج (وسط) قطاع غزة.

ويستمر العدوان الاسرائيلي بشن غارات همجية على منازل ومساجد وملاجئ آمنة تؤوي مدنيين في قطاع غزة

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