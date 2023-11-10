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فيديو- قصف عنيف على بوابة مستشفى الشفاء

11/10/2023 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جدد جيش الاحتلال الاسرائيلي القصف على محيط مستشفى الشفاء مستهدفا البوابة بقصف عنيف .
وحذرت وسائل اعلام فلسطينية من تكثيف جيش الاحتلال الاسرائيلي الليلة القصف على محيط مستشفى الشفاء
وعلق مدير المستشفى ان جيش الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.
وحذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من تداعيات تصعيد الاحتلال وقصفه في محيط مجمع الشفاء وقالت :" نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية" .

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