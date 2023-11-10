مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد لسندات حكومية

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح مزاد لبيع سندات حكومية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



ويشمل المزاد 4 إصدارات لسندات الخزانة، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5 مليارات درهم، والثاني لأجل 56 يوماً لما يصل إلى 3 مليارات درهم، والثالث لأجل 84 يوما لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والرابع لأجل 252 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والثاني في 10 يناير 2024، والثالث في 7 فبراير 2024، والرابع في 24 يوليو 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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