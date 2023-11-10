مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد لسندات حكومية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح مزاد لبيع سندات حكومية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويشمل المزاد 4 إصدارات لسندات الخزانة، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5 مليارات درهم، والثاني لأجل 56 يوماً لما يصل إلى 3 مليارات درهم، والثالث لأجل 84 يوما لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والرابع لأجل 252 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والثاني في 10 يناير 2024، والثالث في 7 فبراير 2024، والرابع في 24 يوليو 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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