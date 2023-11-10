فيديو - مشاهد للحزام الناري الذي ينفذه طيران الاحتلال في محيط المستشفى الأندونيسي

فيديو - مشاهد للحزام الناري الذي ينفذه طيران الاحتلال في محيط المستشفى الأندونيسي
التاريخ
11/10/2023 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
ونقلت وسائل اعلام فلسطينية مقطع فيديو مروع يوثق مشاهد للحزام الناري الذي ينفذه طيران الاحتــــلال في محيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة
واستهدف الاحتلال الاسرائيلي محيط مستشفى الشفاء بغارات مكثفة
MENAFN10112023000208011052ID1107409784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.