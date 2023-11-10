موقفك من العدوان على غزة ((أخلاقي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانتهك‭ ‬الصهاينة‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وحيازة‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شكلوا‭ ‬عصابات‭ ‬تفننت‭ ‬في‭ ‬التقتيل‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ولم‭ ‬تحرك‭ ‬بريطانيا‭ ‬ساكنا‭.‬

عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬حطمت‭ ‬مقولة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يقهر،‭ ‬فقد‭ ‬اخترق‭ ‬مقاتلون‭ ‬أشاوس‭ ‬الطوق‭ ‬العسكري‭ ‬المضروب‭ ‬حول‭ ‬غزة،‭ ‬وضربوا‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬وأسروا‭ ‬ضباطا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ذوي‭ ‬رتب‭ ‬عالية‭ ‬ليقايضوهم‭ ‬بمئات‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يقبعون‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ومحزن‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬عربيا‭ ‬يشمت‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬والصهاينة‭ ‬يمطرون‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬ويقول‭: ‬تستأهلوا‭!! ‬هل‭ ‬كنتم‭ ‬تحسبونها‭ ‬نزهة؟‭ ‬صدر‭ ‬جنس‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يرفضون‮»‬‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وفكرها،‭ ‬ولكن‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬ليست‭ ‬حرب‭ ‬حماس،‭ ‬وكبريات‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وغيرها‭ ‬تشهد‭ ‬مواكب‭ ‬حاشدة‭ ‬قوامها‭ ‬أشخاص‭ ‬ليسوا‭ ‬بعرب‭ ‬أو‭ ‬مسلمين،‭ ‬يستنكرون‭ ‬البغي‭ ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬أخلاقية‮»‬،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالضمير‭ ‬الإنساني‭: ‬هل‭ ‬تصفق‭ ‬للقتل‭ ‬والقتلة‭ ‬أم‭ ‬تستنكر‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭.‬

وقف‭ ‬العرب‭ ‬وغير‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬الشرسة‭ ‬ضد‭ ‬الاستعمار‭ ‬الاستيطاني‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ووقفت‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الأمريكان‭ ‬ضد‭ ‬المجازر‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬ولاوس‭ ‬وكمبوديا،‭ ‬وناصر‭ ‬ذوو‭ ‬الضمائر‭ ‬الحية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الملل‭ ‬والنحل‭ ‬والسحن‭ ‬نضال‭ ‬شعب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ضد‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وحكم‭ ‬الأقلية‭ ‬البيضاء،‭ ‬ورفض‭ ‬العدوان‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمناصرة‭ ‬حماس،‭ ‬بل‭ ‬بمناصرة‭ ‬حق‭ ‬شعب‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وحق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الأمان‭ ‬وسلامة‭ ‬البدن‭ ‬والمال‭ ‬والعرض،‭ ‬ولهذا‭ ‬ناصرت‭ ‬شعوب‭ ‬الأرض‭ ‬مسلمي‭ ‬الروهينغا‭ ‬في‭ ‬ميانمار‭ ‬والويغور‭ ‬في‭ ‬الصين

نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬ظالم،‭ ‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬الآمرة‭ ‬الناهية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصالحها‭ ‬ومصالح‭ ‬وكلائها،‭ ‬وانظر‭ ‬يا‭ ‬رعاك‭ ‬الله‭ ‬كيف‭ ‬يلطم‭ ‬حكام‭ ‬أمريكا‭ ‬الخدود‭ ‬ويشقون‭ ‬الجيوب‭ ‬لما‭ ‬يحيق‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬روسي،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬من‭ ‬سقطوا‭ ‬صرعى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬استنفر‭ ‬نخوة‭ ‬الأمريكان‭ ‬وجعلهم‭ ‬يصبون‭ ‬المال‭ ‬والسلاح‭ ‬والدواء‭ ‬والغذاء‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ليس‭ ‬حبا‭ ‬في‭ ‬شعبها‭ ‬ولكن‭ ‬لكسر‭ ‬شوكة‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬انفراد‭ ‬واشنطن‭ ‬بالمشهد‭ ‬الدولي‭.‬