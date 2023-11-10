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موقفك من العدوان على غزة ((أخلاقي))

11/10/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنت‭ ‬لست‭ ‬مطالبا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مسلما‭ ‬أو‭ ‬مسيحيا‭ ‬أو‭ ‬بوذيا،‭ ‬كي‭ ‬تتعاطف‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتغضب‭ ‬وتحزن‭ ‬للمجازر‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬كامل،‭ ‬فالمسألة‭ ‬‮«‬أخلاقية‮»‬‭: ‬هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الاستعمار‭ ‬الاستيطاني؟‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬من‭ ‬يحتل‭ ‬أرض‭ ‬الغير‭ ‬بقتل‭ ‬وتشريد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الغير؟‭ ‬ومن‭ ‬يقوم‭ ‬بالقتل‭ ‬بالجملة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويعلن‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬رجمها‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬حتى‭ ‬يجلو‭ ‬عنها‭ ‬معظم‭ ‬سكانها،‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬اصطفاه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خلقه‭ ‬أجمعين،‭ ‬وأوحى‭ ‬إليه‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬الميعاد،‭ ‬وهي‭ ‬الأرض‭ ‬المختارة،‭ ‬وصهيون‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬الرب،‭ ‬والأرض‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬قدسيتها‭ ‬أيَّ‭ ‬أرض‭ ‬أخرى،‭ ‬لارتباطها‭ ‬بالشعب‭ ‬المختار،‭ ‬وهي‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬وعد‭ ‬الله‭ ‬بها‭ ‬نبيه‭ ‬يعقوب‭
(‬إسرائيل‭)‬،‭ ‬وتمتد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النيل‭ ‬والفرات،‭ ‬فهل‭ ‬انطلت‭ ‬عليك‭ ‬الحيلة‭ ‬التي‭ ‬استخدموها‭ ‬لاغتصاب‭ ‬فلسطين؟‭ ‬هل‭ ‬تسكت‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأنك‭ ‬تصدق‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬الرب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬اصطفاه‭ ‬الرب؟‭ ‬ما‭ ‬قولك‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬وعندما‭ ‬أحس‭ ‬الأوروبيون‭ ‬بالذنب‭ ‬بسبب‭ ‬معاناة‭ ‬يهود‭ ‬بلدانهم‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مواطنيهم‭ ‬المسيحيين،‭ ‬وبدأ‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬تكون‭ ‬وطنا‭ ‬لليهود،‭ ‬إن‭ ‬البلد‭ ‬الأول‭ ‬ليكون‭ ‬الوطن‭ ‬اليهودي‭ ‬كان‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وتليه‭ ‬يوغندا،‭ ‬وإن‭ ‬بريطانيا‭ -‬وليس‭ ‬الصهيونيان‭ ‬هيرتزل‭ ‬او‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭- ‬هي‭ ‬من‭ ‬رجحت‭ ‬كفة‭ ‬فلسطين‭ ‬كوطن‭ ‬لليهود،‭ ‬بإصدار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬آرثر‭ ‬بلفور‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬معروفا‭ ‬بإعلان‭ / ‬وعد‭ ‬بلفور‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬اللورد‭ ‬روتشيلد‭: ‬تنظر‭ ‬حكومة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بعين‭ ‬العطف‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬وطن‭ ‬قوميّ‭ ‬للشعب‭ ‬اليهوديّ‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وستبذل‭ ‬غاية‭ ‬جهدها‭ ‬لتسهيل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغاية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬جلياً‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬بعمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والدينية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الطوائف‭ ‬غير‭ ‬اليهودية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬ولا‭ ‬الحقوق‭ ‬أو‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬اليهود‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭.‬

وانتهك‭ ‬الصهاينة‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وحيازة‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شكلوا‭ ‬عصابات‭ ‬تفننت‭ ‬في‭ ‬التقتيل‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ولم‭ ‬تحرك‭ ‬بريطانيا‭ ‬ساكنا‭.‬

عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬حطمت‭ ‬مقولة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يقهر،‭ ‬فقد‭ ‬اخترق‭ ‬مقاتلون‭ ‬أشاوس‭ ‬الطوق‭ ‬العسكري‭ ‬المضروب‭ ‬حول‭ ‬غزة،‭ ‬وضربوا‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬وأسروا‭ ‬ضباطا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ذوي‭ ‬رتب‭ ‬عالية‭ ‬ليقايضوهم‭ ‬بمئات‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يقبعون‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ومحزن‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬عربيا‭ ‬يشمت‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬والصهاينة‭ ‬يمطرون‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬ويقول‭: ‬تستأهلوا‭!! ‬هل‭ ‬كنتم‭ ‬تحسبونها‭ ‬نزهة؟‭ ‬صدر‭ ‬جنس‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يرفضون‮»‬‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وفكرها،‭ ‬ولكن‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬ليست‭ ‬حرب‭ ‬حماس،‭ ‬وكبريات‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وغيرها‭ ‬تشهد‭ ‬مواكب‭ ‬حاشدة‭ ‬قوامها‭ ‬أشخاص‭ ‬ليسوا‭ ‬بعرب‭ ‬أو‭ ‬مسلمين،‭ ‬يستنكرون‭ ‬البغي‭ ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬أخلاقية‮»‬،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالضمير‭ ‬الإنساني‭: ‬هل‭ ‬تصفق‭ ‬للقتل‭ ‬والقتلة‭ ‬أم‭ ‬تستنكر‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭.‬

وقف‭ ‬العرب‭ ‬وغير‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬الشرسة‭ ‬ضد‭ ‬الاستعمار‭ ‬الاستيطاني‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ووقفت‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الأمريكان‭ ‬ضد‭ ‬المجازر‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬ولاوس‭ ‬وكمبوديا،‭ ‬وناصر‭ ‬ذوو‭ ‬الضمائر‭ ‬الحية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الملل‭ ‬والنحل‭ ‬والسحن‭ ‬نضال‭ ‬شعب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ضد‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وحكم‭ ‬الأقلية‭ ‬البيضاء،‭ ‬ورفض‭ ‬العدوان‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمناصرة‭ ‬حماس،‭ ‬بل‭ ‬بمناصرة‭ ‬حق‭ ‬شعب‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وحق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الأمان‭ ‬وسلامة‭ ‬البدن‭ ‬والمال‭ ‬والعرض،‭ ‬ولهذا‭ ‬ناصرت‭ ‬شعوب‭ ‬الأرض‭ ‬مسلمي‭ ‬الروهينغا‭ ‬في‭ ‬ميانمار‭ ‬والويغور‭ ‬في‭ ‬الصين

نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬ظالم،‭ ‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬الآمرة‭ ‬الناهية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصالحها‭ ‬ومصالح‭ ‬وكلائها،‭ ‬وانظر‭ ‬يا‭ ‬رعاك‭ ‬الله‭ ‬كيف‭ ‬يلطم‭ ‬حكام‭ ‬أمريكا‭ ‬الخدود‭ ‬ويشقون‭ ‬الجيوب‭ ‬لما‭ ‬يحيق‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬روسي،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬من‭ ‬سقطوا‭ ‬صرعى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬استنفر‭ ‬نخوة‭ ‬الأمريكان‭ ‬وجعلهم‭ ‬يصبون‭ ‬المال‭ ‬والسلاح‭ ‬والدواء‭ ‬والغذاء‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ليس‭ ‬حبا‭ ‬في‭ ‬شعبها‭ ‬ولكن‭ ‬لكسر‭ ‬شوكة‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬انفراد‭ ‬واشنطن‭ ‬بالمشهد‭ ‬الدولي‭.‬

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