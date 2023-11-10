قائمة بيتزي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} اعلن‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ (‬بيتزي‭) ‬لمواجهة‭ ‬اليمن‭ ‬والإمارات‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬خلال‭ (‬12-‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭)‬؛‭ ‬والتي‭ ‬تباينت‭ ‬حولها‭ ‬رؤى‭ ‬المتابعين‭ ‬للدوري‭ ‬العام،‭ ‬وبالذات‭ ‬حول‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬فرقهم،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ (‬بيتزي‭) ‬جربهم‭ ‬في‭ ‬ودياته‭..‬





} هذا‭ ‬التباين‭ ‬مرده‭ ‬غيرة‭ ‬المتابعين‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وأمنيتهم‭ ‬ألا‭ ‬يقع‭ ‬فيما‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬الماضية؛‭ ‬وهي‭ ‬غيرة‭ ‬مشروعة‭ ‬لأن‭ ‬الكل‭ ‬يريد‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬مباشرة‭ ‬لنهائيات‭ (‬2026‭)‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬بطرق‭ ‬وعرة،‭ ‬وإن‭ ‬من‭ ‬مسببات‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نعرها‭ ‬يومها‭ ‬اهتماما‭.‬

} ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الكابتن‭ (‬بيتزي‭) ‬له‭ ‬رؤيته‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سيتحمل‭ ‬المساءلة‭ ‬في‭ ‬النهاية؛‭ ‬ولكن‭ ‬نتمنى‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ (‬خراب‭ ‬روما‭) ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬اختارهم‭ ‬وفق‭ ‬رؤيته‭ ‬سيخدمون‭ ‬استراتيجيته؛‭ ‬وإن‭ ‬كانوا‭ ‬ليسوا‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬فرقهم،‭ ‬فقد‭ ‬جربهم‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬فهناك‭ ‬لاعب‭ ‬ناد‭ ‬وهناك‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭!‬





} ‭ ‬لسنا‭ ‬هنا‭ ‬بصدد‭ ‬ذكر‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬الاختلاف‭ ‬عليهم؛‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬نشوش‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ولكي‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬ذلك‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬أموره؛‭ ‬لأنه‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬الأخذ‭ ‬بكل‭ ‬الآراء‭ ‬فلن‭ ‬يتوصل‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬مقنعة،‭ ‬ولحصل‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬يرد‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬منتقديه‭ ‬حال‭ (‬الإخفاق‭) ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬حتى‭ ‬لمسؤولي‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬القيام‭ ‬به؛‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الهرم‭!‬





} ‭ ‬لم‭ ‬أعرف‭ ‬يوما‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬باشتراط‭ ‬إدخال‭ ‬لاعب‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬إخراج‭ ‬لاعب‭ ‬منها؛‭ ‬لأن‭ ‬المدربين‭ ‬الأجانب‭ ‬يرفضون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك،‭ ‬وأقول‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬قرب‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة؛‭ ‬وهم‭ (‬الرؤساء‭) ‬لا‭ ‬يسمحوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وحتى‭ ‬المدربين‭ ‬المواطنين‭ ‬المساعدين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬الجرأة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭.‬





} ‭ ‬المهم‭ ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬نفسية،‭ ‬لا‭ ‬تتأتى‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وكنت‭ ‬أتمنى‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬سالمين‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب؛‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ (‬بكاريزما‭) ‬خاصة‭ ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬ود‭ ‬اللاعبين‭ ‬واستماعهم‭ ‬لإرشاداته‭ ‬وملاحظاته،‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬طويلة‭ ‬كلاعب‭ ‬وإداري؛‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬لإدارة‭ ‬المنتخبات‭ ‬رؤيتها‭ ‬التي‭ ‬نحترمها‭.‬