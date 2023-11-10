Saturday, 11 November 2023 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحزمة الجديدة.. الرواتب والتوظيف

11/10/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬ورفع‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬خطوة‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬وتلبية‭ ‬التطلعات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬التوظيف،‭ ‬والتشجيع‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬

الباعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬جاءت‭ ‬إنفاذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

الجميل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬لسموه‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وفي‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬اعتبار‭ ‬الحزمة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬نكون‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ودفعة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬لتسريع‭ ‬العمل‭ ‬وتعظيم‭ ‬الإنجاز،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتباره‭ ‬محور‭ ‬التنمية،‭ ‬وجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف،‭ ‬فعلا‭ ‬وعملا‭.. ‬تطبيقا‭ ‬وتنفيذا‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أهداف‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬القدامى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والذين‭ ‬عملوا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬برواتب‭ ‬دنيا،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الرواتب‭ ‬الدنيا‭ ‬والفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬الحزمة،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية،‭ ‬تعالج‭ ‬مسائل‭ ‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب،‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬المهني،‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية‭ ‬ومنح‭ ‬تحفيزية‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬الحيوية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع،‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

الجميع‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬تتمكن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭.. ‬والجميع‭ ‬يسعى‭ ‬لتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.. ‬والجميع‭ ‬يعمل‭ -‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬وموقع‭- ‬لأن‭ ‬يجد‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة،‭ ‬النوعية‭ ‬والمستدامة‭.. ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬يدرك‭ ‬بأن‭ ‬الوطن‭ ‬يزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬التخصصات،‭ ‬العامة‭ ‬والنادرة‭.‬

نحلم‭ ‬ومن‭ ‬حقنا‭ ‬أن‭ ‬نحلم،‭ ‬باليوم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬المناسبة‭.. ‬نعمل‭ ‬ومن‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬نعمل،‭ ‬لأن‭ ‬تتوافر‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستأثر‭ ‬بها‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتكون‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭.. ‬ونطمح‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نطمح،‭ ‬بأن‭ ‬تتضاعف‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

تبقى‭ ‬مسألة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬وقد‭ ‬أشارت‭ ‬إليها‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وهي‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وسد‭ ‬أي‭ ‬طريق‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الاستغلال‭ ‬غير‭ ‬السليم‭ ‬للحزمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الرقابة‭ ‬الحكومية‭ ‬المستمرة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بإدراكه‭ ‬لواجباته‭ ‬ومسؤولياته،‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.

MENAFN10112023000055011008ID1107409773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث