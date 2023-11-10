الحزمة الجديدة.. الرواتب والتوظيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الباعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬جاءت‭ ‬إنفاذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

الجميل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬لسموه‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وفي‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬اعتبار‭ ‬الحزمة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬نكون‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ودفعة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬لتسريع‭ ‬العمل‭ ‬وتعظيم‭ ‬الإنجاز،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتباره‭ ‬محور‭ ‬التنمية،‭ ‬وجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف،‭ ‬فعلا‭ ‬وعملا‭.. ‬تطبيقا‭ ‬وتنفيذا‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أهداف‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬القدامى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والذين‭ ‬عملوا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬برواتب‭ ‬دنيا،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬الرواتب‭ ‬الدنيا‭ ‬والفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬الحزمة،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية،‭ ‬تعالج‭ ‬مسائل‭ ‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب،‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬المهني،‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية‭ ‬ومنح‭ ‬تحفيزية‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬الحيوية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع،‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

الجميع‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬تتمكن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭.. ‬والجميع‭ ‬يسعى‭ ‬لتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.. ‬والجميع‭ ‬يعمل‭ -‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬وموقع‭- ‬لأن‭ ‬يجد‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة،‭ ‬النوعية‭ ‬والمستدامة‭.. ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬يدرك‭ ‬بأن‭ ‬الوطن‭ ‬يزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬التخصصات،‭ ‬العامة‭ ‬والنادرة‭.‬

نحلم‭ ‬ومن‭ ‬حقنا‭ ‬أن‭ ‬نحلم،‭ ‬باليوم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬المناسبة‭.. ‬نعمل‭ ‬ومن‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬نعمل،‭ ‬لأن‭ ‬تتوافر‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستأثر‭ ‬بها‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتكون‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭.. ‬ونطمح‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نطمح،‭ ‬بأن‭ ‬تتضاعف‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

تبقى‭ ‬مسألة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬وقد‭ ‬أشارت‭ ‬إليها‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وهي‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وسد‭ ‬أي‭ ‬طريق‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الاستغلال‭ ‬غير‭ ‬السليم‭ ‬للحزمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الرقابة‭ ‬الحكومية‭ ‬المستمرة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بإدراكه‭ ‬لواجباته‭ ‬ومسؤولياته،‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.

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