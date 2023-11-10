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العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا.. ظنه الصيادون تمساحا!

11/10/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عثر‭ ‬صيادون‭ ‬أمريكيون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬على‭ ‬ثعبان‭ ‬ضخم‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنه‭ ‬100‭ ‬كيلوجرام،‭ ‬ظنوا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أنه‭ ‬تمساح‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الثعبان‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬ثعبان‭ ‬يتم‭ ‬اصطياده‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬الولاية‭. ‬وقال‭ ‬مايك‭ ‬إلفينباين،‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬اصطياد‭ ‬الثعبان‭ ‬الضخم‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬‮«‬بيج‭ ‬سايبرس‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رأسه‭ ‬بحجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬ذهب‭ ‬مايك‭ ‬مع‭ ‬ابنه‭ ‬كول‭ ‬برفقة‭ ‬3‭ ‬صيادين‭ ‬محترفين‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الثعابين‭ ‬البورمية،‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬مايك‭ ‬إن‭ ‬الثعبان‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كبيرًا‭ ‬جدًا‭ ‬لدرجة‭ ‬أنهم‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنه‭ ‬تمساح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صادفنا‭ ‬جميعًا‭ ‬هذا‭ ‬الثعبان‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬باللحظة‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الصحيفة،‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬الإمساك‭ ‬بالثعبان‭ ‬استغرقت‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا،‭ ‬حيث‭ ‬احتاج‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭. ‬وأضاف‭ ‬مايك‭ ‬‮«‬حملته‭ ‬من‭ ‬رأسه‭ ‬وأمسكه‭ ‬ابني‭ ‬من‭ ‬ذيله،‭ ‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬3‭ ‬رجال‭ ‬آخرون‭ ‬لحمله‭ ‬من‭ ‬المنتصف‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬مستغربا‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جلوسنا‭ ‬جميعا‭ ‬فوقه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استطاع‭ ‬رفع‭ ‬جسده‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬وواصل‭ ‬حركته‭.. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬جنونيا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فلوريدا‭ ‬أن‭ ‬طول‭ ‬الثعبان‭ ‬البورمي‭ ‬الذي‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬مايك‭ ‬وشركاؤه‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬أمتار،‭ ‬فيما‭ ‬يزن‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬كيلوجرام‭. ‬وقال‭ ‬مايك‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يمسك‭ ‬بالثعبان‭ ‬ليرضي‭ ‬غرور‭ ‬الصيادين،‭ ‬بل‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ‮«‬طاعون‭ ‬الثعابين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬للطيور‭ ‬والقوارض،‭ ‬ويخفض‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬الأشجار‭ ‬الجديدة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬92 % ‭.‬

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