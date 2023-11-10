العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا.. ظنه الصيادون تمساحا!
التاريخ
11/10/2023 7:11:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عثر صيادون أمريكيون في ولاية فلوريدا على ثعبان ضخم يبلغ وزنه 100 كيلوجرام، ظنوا في البداية أنه تمساح. ووفقا لصحيفة «نيويورك بوست» يعد هذا الثعبان ثاني أكبر ثعبان يتم اصطياده على الإطلاق في الولاية. وقال مايك إلفينباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة، عن عملية اصطياد الثعبان الضخم التي تمت في متنزه «بيج سايبرس الوطني» قبل أيام «كان رأسه بحجم كرة القدم». وفي التفاصيل، ذهب مايك مع ابنه كول برفقة 3 صيادين محترفين بحثا عن الثعابين البورمية، التي ينتشر جزء منها في جنوب الولايات المتحدة. وقال مايك إن الثعبان بدا في البداية كبيرًا جدًا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه تمساح «لقد صادفنا جميعًا هذا الثعبان العملاق في الطريق باللحظة نفسها». وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن عملية الإمساك بالثعبان استغرقت وقتا طويلا، حيث احتاج 5 أشخاص للسيطرة عليه. وأضاف مايك «حملته من رأسه وأمسكه ابني من ذيله، فيما اجتمع 3 رجال آخرون لحمله من المنتصف». وتابع مستغربا «على الرغم من جلوسنا جميعا فوقه إلا أنه استطاع رفع جسده عن الأرض وواصل حركته.. كان ذلك جنونيا». من جانبها، أكدت منظمة الحفاظ على البيئة في جنوب غرب فلوريدا أن طول الثعبان البورمي الذي عثر عليه مايك وشركاؤه يبلغ نحو 5 أمتار، فيما يزن نحو 100 كيلوجرام. وقال مايك إنه لم يمسك بالثعبان ليرضي غرور الصيادين، بل للمساعدة في مكافحة ما يسمى بـ«طاعون الثعابين» الذي يتسبب بأضرار جسيمة للطيور والقوارض، ويخفض من نمو الأشجار الجديدة بنسبة تصل إلى 92
% .
MENAFN10112023000055011008ID1107409772
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.