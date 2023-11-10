روسيا.. إنقاذ غراب علق أياما بخيط ممتد بين الأشجار!

روسيا.. إنقاذ غراب علق أياما بخيط ممتد بين الأشجار!
التاريخ
11/10/2023 7:11:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ غراب كان قد علق أياما بخيط ممتد بين الأشجار في مدينة أوفا الروسية. وأشارت قناة «ريدوفكا» على تليغرام إلى أن الطائر كان قد علق بخيط ممتد بين الأشجار في إحدى المصحات بمدينة أوفا الروسية، وعلق على ارتفاع عال لذا كان من الصعب إنقاذه وبقي 4 أيام تقريبا على هذا الحال. وبعد انتشار مقاطع فيديو للطائر المسكين على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لاحظها موظفو مركز إعادة تأهيل الحيوانات في المدينة وحضروا إلى مكان الحادثة وتمكنوا من إنقاذ الطائر. وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن الطائر بأيد أمينة الآن، لكن جناحه يحتاج إلى العلاج.
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