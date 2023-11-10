Saturday, 11 November 2023 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا.. إنقاذ غراب علق أياما بخيط ممتد بين الأشجار!

11/10/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تداولت‭ ‬بعض‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬غراب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬علق‭ ‬أياما‭ ‬بخيط‭ ‬ممتد‭ ‬بين‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوفا‭ ‬الروسية‭. ‬وأشارت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ريدوفكا‮»‬‭ ‬على‭ ‬تليغرام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائر‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬علق‭ ‬بخيط‭ ‬ممتد‭ ‬بين‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المصحات‭ ‬بمدينة‭ ‬أوفا‭ ‬الروسية،‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬عال‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إنقاذه‭ ‬وبقي‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭. ‬وبعد‭ ‬انتشار‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬للطائر‭ ‬المسكين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لاحظها‭ ‬موظفو‭ ‬مركز‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وحضروا‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬الطائر‭. ‬وتبعا‭ ‬للمعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬فإن‭ ‬الطائر‭ ‬بأيد‭ ‬أمينة‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬جناحه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭.‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث