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الذكاء الاصطناعي ((ممنوع)) استخدامه في اتخاذ القرارات النووية

11/10/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الخميس،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬النووية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬استخدامه‭ ‬بطريقة‭ ‬مسؤولة‭ ‬وأخلاقية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬برايس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬ولن‭ ‬نستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬بيان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬تقرير،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬يمكنه‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬بشري،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬الصين‭ ‬على
هذه
التقارير‭.‬

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