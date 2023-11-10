نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة ((بالكوفية الفلسطينية))!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشاركت‭ ‬ساراندون‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬للقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وانتشر‭ ‬حديثها‭ ‬الداعم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ X ‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬حتى‭ ‬تهتم‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬حر‭ ‬حتى‭ ‬يتحرر‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

المغني‭ ‬البريطاني‭ ‬روجر‭ ‬ووترز‭ ‬يصف‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬بـ«عملية‭ ‬راية‭ ‬مزيفة‮»‬‭ ‬ويقر‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬مبررة‮»‬‭ ‬وشاركت‭ ‬ساراندون‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬غزة،‭ ‬تكشف‭ ‬الممارسات‭ ‬الوحشية‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭.‬

وتعد‭ ‬ساراندون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬النجمات‭ ‬العالميات‭ ‬الداعمات‭ ‬لأهل‭ ‬فلسطين‭.‬

وشهدت‭ ‬واشنطن‭ ‬مشاركة‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬حاشدة‭ ‬‮«‬وُصفت‭ ‬بالأكبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬التنديد‭ ‬بالسياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وخرجت‭ ‬مظاهرات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نيويورك‭ ‬وسان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬كما‭ ‬نظمت‭ ‬مظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كندا‭.‬