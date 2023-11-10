نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة ((بالكوفية الفلسطينية))!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حقق منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يصوّر مشاركة نجمة هوليوود، سوزان ساراندون، في مسيرة من أجل فلسطين، انتشارا واسعا ودعما كبيرا لموقف الممثلة الأمريكية.
وشاركت ساراندون في مظاهرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتضامن مع أهل قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى قتل نحو 10 آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
وانتشر حديثها الداعم على موقع X : «ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا، حتى تهتم بما يحدث في غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حر حتى يتحرر الجميع».
المغني البريطاني روجر ووترز يصف «طوفان الأقصى» بـ«عملية راية مزيفة» ويقر بأن «مقاومة الاحتلال مبررة» وشاركت ساراندون أيضا العديد من مقاطع الفيديو من داخل غزة، تكشف الممارسات الوحشية ضد الأطفال والنساء.
وتعد ساراندون واحدة من أهم النجمات العالميات الداعمات لأهل فلسطين.
وشهدت واشنطن مشاركة الآلاف في مظاهرة حاشدة «وُصفت بالأكبر في العاصمة الأمريكية» للمطالبة بوقف الحرب على غزة، مع التنديد بالسياسات الداعمة لإسرائيل.
وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة في كندا.
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