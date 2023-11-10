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لمياء إبراهيم توقع كتابها في معرض الشارقة

11/10/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬الزميلة‭ ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬كتابها‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬كلام‭ ‬لصحتنا‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الادباء‭ ‬والقراء،‭ ‬الكتاب‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬أوستن‭ ‬ماكولي‭.‬

وتركز‭ ‬محاور‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬ليمكن‭ ‬جميع‭ ‬الافراد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصحتهم‭ ‬للتعايش‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي،‭ ‬تجنبا‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬لنشر‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬كلام‭ ‬لصحتنا‮»‬‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وقارة‭ ‬إفريقيا،‭ ‬منها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬العربية‭ ‬والكويت‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وغيرها‭.‬

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