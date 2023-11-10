لمياء إبراهيم توقع كتابها في معرض الشارقة

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- Akhbar Al Khaleej) وقعت الزميلة لمياء إبراهيم سيد أحمد كتابها الأول «كلام لصحتنا» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حاليا بدولة الامارات العربية وذلك وسط حضور كبير من الادباء والقراء، الكتاب صادر عن دار نشر أوستن ماكولي.
وتركز محاور الكتاب على نشر الوعي الصحي ليمكن جميع الافراد من الاهتمام بصحتهم للتعايش على نمط حياة صحي، تجنبا لكثير من المشكلات الصحية والنفسية.
يذكر ان هناك خطة زمنية لنشر كتاب «كلام لصحتنا» انطلاقا من الدول العربية وقارة إفريقيا، منها مملكة البحرين والامارات العربية والكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها.
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