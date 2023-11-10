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مشهد لا يصدق.. أول قرد حيّ بأصابع ملونة وعيون تضيء

11/10/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أول‭ ‬اختراق‭ ‬لعلم‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولد‭ ‬قرد‭ ‬‮«‬كيميرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬حقن‭ ‬ناجحة‭ ‬ما‭ ‬يلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬الجنيني‭.‬

وفي‭ ‬مشهد‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬الحيوان‭ ‬عيوناً‭ ‬متوهجة‭ ‬وأطراف‭ ‬أصابع‭ ‬صفراء‭ ‬وخضراء،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬زراعة‭ ‬هذه‭ ‬الأجزاء‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬الفلورية،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نقلته‭ ‬العربية‭ ‬نت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تلجراف‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاختراق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬علماء‭ ‬صينيين‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬حيوانات‭ ‬ذات‭ ‬سمات‭ ‬محددة‭ ‬تشبه‭ ‬الإنسان،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬باختبار‭ ‬الأدوية‭ ‬والعقاقير‭.‬

فقد‭ ‬بدأت‭ ‬الاختبارات‭ ‬عندما‭ ‬أخذ‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأكاديمية‭ ‬الصينية‭ ‬للعلوم‮»‬‭ ‬خلايا‭ ‬جذعية‭ ‬من‭ ‬جنين‭ ‬عمره‭ ‬أسبوع‭ ‬لقرد‭ ‬‮«‬المكاك‮»‬‭ ‬وقاموا‭ ‬بتعزيزها‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬لضمان‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬خلية‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

وهذه‭ ‬الخلايا،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬الجنينية‭ ‬متعددة‭ ‬القدرات،‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬لأنها‭ ‬كالقماش‭ ‬الفارغ‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الجسم‭.‬

ثم‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬علامة‭ ‬خضراء‭ ‬متوهجة‭ ‬بهذه‭ ‬الخلايا‭ ‬قبل‭ ‬حقنها‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬عمره‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬قرد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الفصيلة،‭ ‬ومن‭ ‬إجمالي‭ ‬12‭ ‬حالة‭ ‬حمل،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ست‭ ‬ولادات‭ ‬حية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وُجد‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬القرود‭ ‬الذكور‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬دمج‭ ‬الخلايا‭ ‬هو‭ ‬كائن‭ ‬‮«‬كيميرا‮»‬‭ ‬حقيقي‭.‬

وكان‭ ‬القرد‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬وكان‭ ‬حوالي‭ ‬ثلثي‭ ‬جسمه‭ ‬مصنوعاً‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬المتبرع‭ ‬بها‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬الفاتح‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬معدّ‭ ‬الدراسة‭ ‬تشن‭ ‬ليو‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬عملية‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالهندسة‭ ‬الوراثية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنواع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعدنا‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬للقردة‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬لدراسة‭ ‬الأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬وكذلك‭ ‬لدراسات‭ ‬الطب‭ ‬الحيوي‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

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