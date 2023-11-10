قرعة متوازنة لآسيوية رجال اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ21 للرجال والمؤهلة لكأس العالم 2025 لكرة اليد عن مجموعات متوازنة.
وقد وقع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم (الإمارات، وهونغ كونغ وكازاخستان)، المجموعة الثالثة (السعودية، والعراق، والهند واليابان)، المجموعة الثانية (إيران، وكوريا، والصين ونيوزيلندا)، المجموعة الأولى (قطر، والكويت، وعمان وتايبيه).
حضر مراسم القرعة التي أجريت مساء أمس الجمعة في فندق ويستن سيتي سنتر بضاحية السيف شخصيات رياضية عديدة وممثلون عن الاتحاد الآسيوي ولاعبون دوليون سابقون.
وتستضيف مملكة البحرين منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمشاركة 16 منتخبًا.
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