قرعة متوازنة لآسيوية رجال اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ (‬الإمارات،‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وكازاخستان‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ (‬السعودية،‭ ‬والعراق،‭ ‬والهند‭ ‬واليابان‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ (‬إيران،‭ ‬وكوريا،‭ ‬والصين‭ ‬ونيوزيلندا‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ (‬قطر،‭ ‬والكويت،‭ ‬وعمان‭ ‬وتايبيه‭).‬

حضر‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويستن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬شخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬عديدة‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ولاعبون‭ ‬دوليون‭ ‬سابقون‭.‬

وتستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبًا‭.‬