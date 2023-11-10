النجمة يواجه الخليج السعودي في ((سوبر جلوب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)SSC

ويخوض‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والخليج‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعدما‭ ‬احتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعتهما‭ ‬بانتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬نفسها‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬حيث‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬المباراتين‭ ‬سيلعبان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ (‬5-6‭) ‬والخاسرين‭ ‬سيلعبان‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ (‬7-8‭) ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقًا‭ ‬قويًا‭ ‬مدججًا‭ ‬بالعناصر‭ ‬المحترفة،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يلعب‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬والخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭.‬