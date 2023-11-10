النجمة يواجه الخليج السعودي في ((سوبر جلوب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يواجه فريق النجمة اليوم (السبت) نظيره الخليج السعودي ضمن مباريات تحديد المراكز (5-8) لكأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام في تمام الساعة 3:15 مساءً والمباراة منقولة على قنوات (
SSC ).
ويخوض فريقا النجمة والخليج هذه المرحلة بعدما احتلا المركز الثاني في مجموعتهما بانتصار وحيد وخسارة واحدة، وسيكون في المرحلة نفسها فريقا الأهلي المصري والكويت الكويتي، حيث الفائزين من المباراتين سيلعبان على المركزين (5-6) والخاسرين سيلعبان أيضًا على المركزين (7-8) غدا الأحد.
وتعتبر مباراة اليوم لممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة صعبة للغاية، باعتبار أنه سيواجه فريقًا قويًا مدججًا بالعناصر المحترفة، وهو في المقابل يلعب بلاعبين محليين، إلا أن ذلك لا يمنع النجمة من تحقيق الظهور المشرف في اللقاء والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.
MENAFN10112023000055011008ID1107409765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.