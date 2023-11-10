Saturday, 11 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النجمة يواجه الخليج السعودي في ((سوبر جلوب))

11/10/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬نظيره‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ (‬5-8‭) ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالدمام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬15‭ ‬مساءً‭ ‬والمباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ (‬ SSC ‭).‬

ويخوض‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والخليج‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعدما‭ ‬احتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعتهما‭ ‬بانتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬نفسها‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬حيث‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬المباراتين‭ ‬سيلعبان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ (‬5-6‭) ‬والخاسرين‭ ‬سيلعبان‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ (‬7-8‭) ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقًا‭ ‬قويًا‭ ‬مدججًا‭ ‬بالعناصر‭ ‬المحترفة،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يلعب‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬والخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭.‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث