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الرفاع ينال الهزيمة الأولى وانتصار قاتل للأهلي

11/10/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


ألحق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بنظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬عبر‭ ‬لاعبه‭ ‬جيرومي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬26‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬عاد‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬محققًا‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬بعدما‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬مزاحمًا‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬بجانب‭ ‬الخالدية‭ ‬والنجمة‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬فيما‭ ‬الرفاع‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬اقتنص‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزًا‭ ‬قاتلًا‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/3‭).‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬بالدقيقة‭ (‬14‭) ‬عبدالله‭ ‬الحشاس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬66‭) ‬وسيد‭ ‬قاسم‭ ‬أحمد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬97‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفيّ‭ ‬المنامة‭ ‬توبارس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬21‭) ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬بالدقيقة‭ (‬32‭).‬

وبذلك،‭ ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬وأصبح‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬المنامة‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬ووقف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

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