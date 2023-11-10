الرفاع ينال الهزيمة الأولى وانتصار قاتل للأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد
ألحق فريق الرفاع الشرقي الهزيمة الأولى بنظيره الرفاع بنتيجة (0/1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في ختام الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الرفاع الشرقي عبر لاعبه جيرومي بالدقيقة (26)، وبذلك عاد الرفاع الشرقي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول إلى طريق الانتصارات محققًا الانتصار الرابع بعدما غابت عنه في الجولتين الماضيتين ليصبح رصيده (12 نقطة) مزاحمًا مركز الصدارة بجانب الخالدية والنجمة بنفس الرصيد، فيما الرفاع تجمد رصيده عند (10 نقاط) مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد نادي المحرق، اقتنص فريق الأهلي فوزًا قاتلًا على المنامة بنتيجة (2/3).
وسجل أهداف الأهلي سيد محمد أمين بالدقيقة (14) عبدالله الحشاس بالدقيقة (66) وسيد قاسم أحمد بالدقيقة (97)، فيما أحرز هدفيّ المنامة توبارس بالدقيقة (21) وإبراهيم الختال بالدقيقة (32).
وبذلك، حقق الأهلي انتصاره الثاني وأصبح رصيده (8 نقاط) فيما تلقى المنامة الخسارة الثالثة ووقف رصيده عند (5 نقاط).
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