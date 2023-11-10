اليوم انطلاق بطولة نورة بنت حمد لترويض الجياد ((الدريساج))

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- Akhbar Al Khaleej) برعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان تبدأ اليوم سلسلة بطولات ترويض الجياد «الدريساج» التي سينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة.
وستكون فعالية اليوم هي مسابقة الفرسان للترويض – مسابقة مؤهلة.
وسجلت البطولة مستويات راقية في الموسم الماضي، حيث شهدت مشاركة واسعة ومنافسات عالية بين المشاركين وهو ما يؤكد أن النسخة الجديدة ستكون أكثر إثارة وتشويقا.
وأنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات لإقامة البطولة التي سيكون لها إسهامات عديدة على تطور مستوى الفرسان وقدراتهم الفنية في ترويض الجياد عطفا على التطور الذي يرافق البطولات منذ انطلاقتها في ديسمبر الماضي.
وأعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لسمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة على دعمها المتواصل لفعاليات مسابقات ترويض الجياد، حيث إن البطولة في موسمها الحالي تؤكد حرص سموها على دعم الفرسان ومواصلة ازدهار رياضة ترويض الجياد «الدريساج».
منافسات اليوم
وستشهد البطولة اليوم سلسلة من الفئات على النحو الآتي:
· الفئة الأولى: المستوى الأول (مساحة الميدان 20 مترا×40 مترا) مُقسمة بين الناشئين والكبار. للمبتدئين فقط (لن يسمح بالمشاركة لمن تقل نتائجهم عن 66 % في المستوى الابتدائي أو أعلى).
· الفئة الثانية: المستوى الثاني (مساحة الميدان 20 مترا×60 مترا) مُقسمة بين الناشئين والكبار.
· الفئة الثالثة: نوفيس (مساحة الميدان 20 مترا×60 مترا).
· الفئة الرابعة: إليمنتري 2 (مساحة الميدان 20 مترا×60 مترا).
· الفئة الخامسة: متوسط
1(مساحة الميدان 20 مترا×60 مترا).
· الفئة السادسة: متقدم متوسط 1 (مساحة الميدان 20 مترا×60 مترا).
مشاركة واسعة
ومن المؤكد أن تشهد مسابقات اليوم مشاركة واسعة من الفرسان، حيث أغلق الاتحاد باب المشاركة وسط تسجيل العديد من الأسماء.
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