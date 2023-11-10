Saturday, 11 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم انطلاق بطولة نورة بنت حمد لترويض الجياد ((الدريساج))

11/10/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الدريساج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭.‬

وستكون‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرسان‭ ‬للترويض‭ ‬ ‭ ‬مسابقة‭ ‬مؤهلة‭.‬

وسجلت‭ ‬البطولة‭ ‬مستويات‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬ومنافسات‭ ‬عالية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬وتشويقا‭.‬

وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهامات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬الفرسان‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬البطولات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لفعاليات‭ ‬مسابقات‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬الحالي‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفرسان‭ ‬ومواصلة‭ ‬ازدهار‭ ‬رياضة‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الدريساج‮»‬‭.‬


منافسات‭ ‬اليوم

وستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭: ‬المستوى‭ ‬الأول‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×40‭ ‬مترا‭) ‬مُقسمة‭ ‬بين‭ ‬الناشئين‭ ‬والكبار‭. ‬للمبتدئين‭ ‬فقط‭ (‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بالمشاركة‭ ‬لمن‭ ‬تقل‭ ‬نتائجهم‭ ‬عن‭ ‬66 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الابتدائي‭ ‬أو‭ ‬أعلى‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭: ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭) ‬مُقسمة‭ ‬بين‭ ‬الناشئين‭ ‬والكبار‭.‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة‭: ‬نوفيس‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭: ‬إليمنتري‭ ‬2‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭: ‬متوسط‭
‬1‭(‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬السادسة‭: ‬متقدم‭ ‬متوسط‭ ‬1‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬


مشاركة‭ ‬واسعة

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مسابقات‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان،‭ ‬حيث‭ ‬أغلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬وسط‭ ‬تسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭.‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث