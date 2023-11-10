اليوم انطلاق بطولة نورة بنت حمد لترويض الجياد ((الدريساج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستكون‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرسان‭ ‬للترويض‭ ‬ – ‭ ‬مسابقة‭ ‬مؤهلة‭.‬

وسجلت‭ ‬البطولة‭ ‬مستويات‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬ومنافسات‭ ‬عالية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬وتشويقا‭.‬

وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهامات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬الفرسان‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬البطولات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لفعاليات‭ ‬مسابقات‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬الحالي‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفرسان‭ ‬ومواصلة‭ ‬ازدهار‭ ‬رياضة‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الدريساج‮»‬‭.‬





منافسات‭ ‬اليوم

وستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭: ‬المستوى‭ ‬الأول‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×40‭ ‬مترا‭) ‬مُقسمة‭ ‬بين‭ ‬الناشئين‭ ‬والكبار‭. ‬للمبتدئين‭ ‬فقط‭ (‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بالمشاركة‭ ‬لمن‭ ‬تقل‭ ‬نتائجهم‭ ‬عن‭ ‬66 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الابتدائي‭ ‬أو‭ ‬أعلى‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭: ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭) ‬مُقسمة‭ ‬بين‭ ‬الناشئين‭ ‬والكبار‭.‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة‭: ‬نوفيس‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭: ‬إليمنتري‭ ‬2‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭: ‬متوسط‭

‬1‭(‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬

· ‭ ‬الفئة‭ ‬السادسة‭: ‬متقدم‭ ‬متوسط‭ ‬1‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬مترا×60‭ ‬مترا‭).‬





مشاركة‭ ‬واسعة

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مسابقات‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان،‭ ‬حيث‭ ‬أغلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬وسط‭ ‬تسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭.‬