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حزب الله اللبناني ينعى سبعة من عناصره قتلوا بنيران إسرائيلية

11/10/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬قتلوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬مقتلهم،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الحزب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬68‭ ‬مقاتلاً‭. ‬وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أسماء‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه،‭ ‬قال‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬ارتقوا‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬لنعي‭ ‬عناصره‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬ينعى‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬واحد‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬استهدافه‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عدة‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬هجوماً‭ ‬بثلاث‭ ‬مسيرات‭ ‬هجومية،‭ ‬استهدفت‭ ‬إحداها‭ ‬ثكنة‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وجاء‭ ‬النعي‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أوقعت‭ ‬قتلى‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّه‭ ‬ضربات‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭): ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬مُسيّرة‭ ‬مصدرها‭ ‬سوريا،‭ ‬أصابت‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬إيلات،‭ ‬ضربت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المُنظّمة‭ ‬التي‭ ‬نفّذت‭ ‬الهجوم‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ ‬المنظّمة‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فقد‭ ‬استهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬تضم‭ ‬مقرات‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬وكان‭ ‬المرصد‭ ‬أفاد‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬منطقتي‭ ‬عقربا‭ ‬والسيدة‭ ‬زينب‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬غير‭ ‬سوريين‭. ‬

وغداة‭ ‬شنّ‭ ‬حماس‭ ‬هجومها‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قصف‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬كما‭ ‬نفذت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينيتان‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬عدّة‭. ‬وتردّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬تحركات‭ ‬مجموعات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬وتشن‭ ‬قصفاً‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭. ‬

واستهدفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام،‭ ‬أطراف‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬يارين‭ ‬والضهيرة‭ ‬وميس‭ ‬الجبل‭ ‬وحولا،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬مدني‭ ‬بجروح‭. ‬وفي‭ ‬ميس‭ ‬الجبل،‭ ‬سقطت‭ ‬قذيفة‭ ‬مدفعية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬مستشفى‭ ‬البلدة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنفجر‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬عائلة‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬منزلها‭ ‬للقصف‭.‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬90‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني،‭ ‬بينهم‭ ‬68‭ ‬مقاتلاً‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و11‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ضمنهم‭ ‬مصور‭ ‬لدى‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬رويترز‭ ‬وسيدة‭ ‬مع‭ ‬حفيداتها‭ ‬الثلاث،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأحصى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ومدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭.‬

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