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وزير خارجية إيران: توسع نطاق الحرب ((لا مفر منه))

11/10/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬إن‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‭. ‬وقال‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬لنظيره‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬حدة‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬أمراً‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وفي‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬شن‭ ‬مقاتلو‭ ‬حماس‭ ‬هجومًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬أوقع‭ ‬1400‭ ‬قتيل‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭. ‬واحتجزت‭ ‬حماس‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬شخصًا،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وردت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬وباشرت‭ ‬قواتها‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬شماله،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬11078‭ ‬شهيدا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬4506‭ ‬أطفال‭ ‬و3027‭ ‬سيدة‭ ‬و678‭ ‬مسنًا‭ ‬وإصابة‭ ‬27490‭ ‬مواطنًا‭ ‬بجراح‭ ‬مختلفة‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وأشادت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بهجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ناجح‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬نفت‭ ‬أي‭ ‬تورط‭ ‬لها‭ ‬فيه‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬واجبها‭ ‬دعم‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭. ‬وتدعم‭ ‬طهران‭ ‬أيضًا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬يقصف‭ ‬يوميا‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وترد‭ ‬اسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭. ‬

واستهدفت‭ ‬هجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات‭ ‬أيضًا‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬تتمركز‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬ومن‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬المناهض‭ ‬للتنظيمات‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬إيران‭ ‬بأن‭ ‬لها‭ ‬يدًا‭ ‬فيها‭. ‬وأرسلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاملتي‭ ‬طائرات‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬اتساع‭ ‬الحرب‭. ‬

وسينضم‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لحضور‭ ‬قمتين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤكدا‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬العنف‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬ولا‭ ‬تعترف‭ ‬إيران‭ ‬بإسرائيل‭ ‬وجعلت‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محورا‭ ‬لسياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬

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