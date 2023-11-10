Saturday, 11 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 750 صحفيا أمريكيا يحتجون على الانحياز للعدوان الصهيوني

11/10/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬صحفيا‭ ‬في‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬و«واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬وغيرها‭ ‬يوقعون‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تغطية‭ ‬أحداث‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬التقرير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوثيقة‭ ‬تدين‭ ‬قتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬للصحفيين‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬ضمت‭ ‬صحفيين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬رويترز‭ ‬ولوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬تايمز‭ ‬وبوسطن‭ ‬جلوب‭ ‬وواشنطن‭ ‬بوست،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬غرف‭ ‬الأخبار‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الخطاب‭ ‬اللاإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يبرر‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬الموقعة‭ ‬تكشف‭ ‬الانقسامات‭ ‬والإحباط‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الأخبار‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تغطية‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

واقتحم‭ ‬متظاهرون‭ ‬مكتب‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬وسط‭ ‬نيويورك‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وجاب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شوارع‭ ‬مانهاتن‭ ‬وهم‭ ‬يهتفون‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬حملوا‭ ‬شعارات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لفلسطين‮»‬،‭ ‬و«أطلقوا‭ ‬سراح‭ ‬الفلسطينيين‮»‬،‭ ‬و‮«‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬حرة‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬مكتب‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬

MENAFN10112023000055011008ID1107409759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث