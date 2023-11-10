أكثر من 750 صحفيا أمريكيا يحتجون على الانحياز للعدوان الصهيوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬ضمت‭ ‬صحفيين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬رويترز‭ ‬ولوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬تايمز‭ ‬وبوسطن‭ ‬جلوب‭ ‬وواشنطن‭ ‬بوست،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬غرف‭ ‬الأخبار‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الخطاب‭ ‬اللاإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يبرر‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬الموقعة‭ ‬تكشف‭ ‬الانقسامات‭ ‬والإحباط‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الأخبار‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تغطية‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

واقتحم‭ ‬متظاهرون‭ ‬مكتب‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬وسط‭ ‬نيويورك‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وجاب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شوارع‭ ‬مانهاتن‭ ‬وهم‭ ‬يهتفون‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬حملوا‭ ‬شعارات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لفلسطين‮»‬،‭ ‬و«أطلقوا‭ ‬سراح‭ ‬الفلسطينيين‮»‬،‭ ‬و‮«‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬حرة‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬مكتب‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬