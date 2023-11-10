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وزارة المالية ترفض تحديد سقف للدين العام عند 60% من الناتج المحلي

11/10/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالبت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬للحكومة‭ ‬بالاقتراض‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصدار‭ ‬أذونات‭ ‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬وسندات‭ ‬التنمية‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وتحديد‭ ‬الأغراض‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬عقد‭ ‬الاقتراض‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬أي‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬عبر‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تشير‭ ‬إليه‭ ‬قوانين‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية،‭ ‬وأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬وضع‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الاقتراض‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤثر‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اصدار‭ ‬أي‭ ‬أدوات‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة‭ ‬لتغطية‭ ‬العجوزات‭ ‬المالية‭ ‬المقدرة‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬المحدد‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وسيتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ألزم‭ ‬به‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬إصدارات‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬بنفس‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬صورها‭ ‬مما‭ ‬يوضح‭ ‬استحالة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية‭ ‬وتعديلاته‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬سقف‭ ‬قيمة‭ ‬إصدارات‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬عند‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬يرى‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تضمن‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬المصرف‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الدور‭ ‬المنوط‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬قد‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وبالأخص‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬أدوات‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الاقتراض‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬وضمان‭ ‬فاعلية‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراض‭ ‬الدولية‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءاتها‭ ‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لنسبة‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النسبة‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬والمقدرة‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭% ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬والذي‭ ‬يصل‭ ‬فيه‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬101‭% ‬وهذا‭ ‬قد‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السندات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعارضها‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬وبالتالي‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬قانونية‭ ‬مع‭ ‬حامليها‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

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