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التربية تشارك في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في باريس

11/10/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬لليونسكو‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬المنعقدة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬بباريس،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬194‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬وبحضور‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأودري‭ ‬أوزلاي‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭ ‬والوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭.‬

وألقت‭ ‬نوال‭ ‬الخاطر‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬والتي‭ ‬أعربت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالشراكة‭ ‬التاريخية‭ ‬البناءة‭ ‬والمثمرة‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬دور‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭ ‬ ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تثمن‭ ‬دعم‭ ‬اليونسكو‭ ‬لجهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬المنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬ومؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬اليونسكو‭ ‬والدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإتاحة‭ ‬التعليم‭ ‬لكل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته،‭ ‬كما‭ ‬ثمنت‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭.‬

واستعرضت‭ ‬الخاطر‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬منها‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وهيكلة‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام‭ ‬وإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬لمتابعة‭ ‬أداء‭ ‬المدارس‭ ‬وتطوير‭ ‬عملها‭ ‬وتحسين‭ ‬مخرجاتها،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمهين‭ ‬المعلمين‭ ‬وتطوير‭ ‬طرائق‭ ‬التدريس‭ ‬والمناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬لمواكبة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬تضمينها‭ ‬لقيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬ودمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬المملكة‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التمدرس‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأمية‭ ‬والانقطاع‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭.‬

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