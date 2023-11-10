التربية تشارك في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأست نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين المنعقدة حالياً في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس، خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر 2023م، وبمشاركة 194 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، وبحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأودري أوزلاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعدد من كبار الشخصيات العالمية والوزراء وكبار المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
وألقت نوال الخاطر كلمة أمام المؤتمر، والتي أعربت فيها عن اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة التاريخية البناءة والمثمرة التي تربطها بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وخاصة في المجال التعليمي والتعاون الوثيق مع المنظمة مما عزز دور جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، مضيفة أن مملكة البحرين تثمن دعم اليونسكو لجهودها الرامية إلى تحسين المنظومة التربوية ومؤكدة التزام مملكة البحرين مع اليونسكو والدول الأعضاء تعزيزاً للجهود الدولية لإتاحة التعليم لكل شعوب العالم وضمان استدامته، كما ثمنت الجهود الحثيثة من أجل دعم التعليم في شتى مناطق العالم.
واستعرضت الخاطر في كلمتها جهود مملكة البحرين خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التربية والتعليم في المملكة منها إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم وهيكلة مختلف الإدارات والأقسام وإنشاء وحدة لمتابعة أداء المدارس وتطوير عملها وتحسين مخرجاتها، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتمهين المعلمين وتطوير طرائق التدريس والمناهج الدراسية لمواكبة الاتجاهات العالمية مع تضمينها لقيم المواطنة، إلى جانب اهتمام مملكة البحرين بقطاع التعليم المبكر ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة للتعليم في المدارس الحكومية من خلال مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، حيث حققت المملكة إنجازات كبيرة في نسبة التمدرس ومكافحة الأمية والانقطاع عن التعليم.
MENAFN10112023000055011008ID1107409756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.