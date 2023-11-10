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الملك يهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى الاستقلال

11/10/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬جواو‭ ‬مانويل‭ ‬لورونشو،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أنغولا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكـرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

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