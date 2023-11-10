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مع انطلاق موسم البر.. إقبــال كبيـــر فــي أول أيـــام الـتخييـم

11/10/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي‭- ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


بعد‭ ‬توقف‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬انطلق‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبدأت‭ ‬الجماهير‭ ‬تتوافد‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬المساء‭ ‬لنصب‭ ‬الخيام‭ ‬والتجهيز‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬نقل‭ ‬المستلزمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المهمة‭ ‬للمخيمات‭.‬


وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬لموسم‭ ‬البر‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬خيّم‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الجنوبية‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬3387‭ ‬مخيماً‭ ‬وبنسبة‭ ‬100‭% ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المخيمين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للمواطنين‭.‬

وفي‭ ‬جولة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬العملية‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬قال‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكعبي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬موضحا‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬باحتياطات‭ ‬الوقاية‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬الخيام‭ ‬وتوفير‭ ‬طفاية‭ ‬حريق‭ ‬وصندوق‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬وعدم‭ ‬استعمال‭ ‬النار‭ ‬المكشوفة‭ ‬أو‭ ‬المواقد‭ ‬داخل‭ ‬الخيام‭ ‬وتوفير‭ ‬مكان‭ ‬مستقل‭ ‬للطبخ‭ ‬وعدم‭ ‬تخزين‭ ‬مواد‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬سعف‭ ‬النخيل‭ ‬داخل‭ ‬المخيم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬أو‭ ‬تجمع‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬خيري‭ ‬أو‭ ‬ثقافي‭ ‬أو‭ ‬تنافسي‭ ‬أثناء‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬البر،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬رفع‭ ‬الأعلام‭ ‬على‭ ‬المخيمات‭ ‬عدا‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الاشتراطات،‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬لعبة‭ ‬البالون‭ ‬المشتعل‭ ‬في‭ ‬المخيم،‭ ‬كما‭ ‬يحظر‭ ‬الطيران‭ ‬الشراعي‭ ‬في‭ ‬المخيمات،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬إقامة‭ ‬المساجد‭ ‬والمصليات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البر‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬البر،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬المخيم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬وأن‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الطرق‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬عبر‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بعودة‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬ثمنوا‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالسماح‭ ‬بعودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لرفاهية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يتميز‭ ‬بأجواء‭ ‬رائعة‭ ‬وتوقعات‭ ‬باستمرار‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وهطول‭ ‬للأمطار‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬نصب‭ ‬الخيام‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬صخب‭ ‬الحياة‭ ‬الروتينية‭ ‬المملة،‭ ‬واصفين‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بأنه‭ ‬مثالي،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

ودعا‭ ‬المواطنون‭ ‬جميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬سواء‭ ‬الأمنية‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬لنجاح‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬

وذكروا‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬السياح‭ ‬للبحرين‭ ‬واستقبالهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات‭ ‬لاطلاعهم‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬العربية‭ ‬البسيطة‭.‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يميّز‭ ‬الحياة‭ ‬البرية،‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬المخيمات‭ ‬تعيد‭ ‬بنا‭ ‬إلى‭ ‬ماضي‭ ‬الأجداد‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬البساطة‭ ‬المعيشية،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لمرتادي‭ ‬المخيم‭ ‬بالعبث‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬فقط،‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬متعة‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭.‬

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