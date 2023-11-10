توقيف شخص قام بالطعن في الثوابت الدينية والوطنية وروج معلومات تاريخية مغلوطة تثير الفتن
التاريخ
11/10/2023 7:11:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعقيباً على مقطع مصور، تداولته بعض حسابات التواصل الاجتماعي، وفي اطار أعمال الرصد والمتابعة التي تتم على مدار الساعة ، قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باستدعاء وتوقيف شخص بعد قيامه بالطعن في الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع البحريني وترويجه معلومات تاريخية مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السلم الأهلي.
وأشارت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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