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توقيف شخص قام بالطعن في الثوابت الدينية والوطنية وروج معلومات تاريخية مغلوطة تثير الفتن

11/10/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعقيباً‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬مصور،‭ ‬تداولته‭ ‬بعض‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفي‭ ‬اطار‭ ‬أعمال‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬،‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬باستدعاء‭ ‬وتوقيف‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬قيامه‭ ‬بالطعن‭ ‬في‭ ‬الثوابت‭ ‬الدينية‭ ‬والوطنية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وترويجه‭ ‬معلومات‭ ‬تاريخية‭ ‬مغلوطة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إثارة‭ ‬الفتنة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتهديد‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭.‬

وأشارت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

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