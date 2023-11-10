الهلال الأحمر المصري: البحرين قدمت 79 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

الهلال الأحمر المصري: البحرين قدمت 79 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة
التاريخ
11/10/2023 7:11:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الهلال الأحمر المصري بيانا بحجم المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول لصالح غزة من بينها مملكة البحرين التي قدمت 79 طنا من المساعدات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. وشملت القائمة العديد من دول العالم، حيث بلغ إجمالي المساعدات قرابة 9000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وضمت الدول التي قدمت مساعدات لـغزة: مملكة البحرين 79 طنا، الجزائر 104 أطنان، البرازيل 3 أطنان، بريطانيا 56.3 طنا، كولومبيا 10
أطنان، الدنمارك 42 طنا، مصر 6944.29
طنا، الامارات 13.5 طنا، فرنسا 48.2 طنا، اليونان 5 أطنان، الهند 38
طنا، إندونيسيا 23.8 طنا، العراق 18 طنا، اليابان 8.6 أطنان، الأردن 20.8
طنا، الكويت 412 طنا، ليبيا 546.9
طنا، ماليزيا 16
طنا، المغرب 25
طنا، باكستان 165.6 طنا، قطر 286
طنا، روسيا 115
طنا، السعودية 33 طنا، تونس 12.5 طنا، تركيا 203.6
أطنان، تركمانستان 14.3 طنا، وفنزويلا 18.15 طنا.
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