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الهلال الأحمر المصري: البحرين قدمت 79 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

11/10/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬بيانا‭ ‬بحجم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لصالح‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬79‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس،‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬وشملت‭ ‬القائمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المساعدات‭ ‬قرابة‭ ‬9000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬والإغاثية‭. ‬وضمت‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مساعدات‭ ‬لـغزة‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬79‭ ‬طنا،‭ ‬الجزائر‭ ‬104‭ ‬أطنان،‭ ‬البرازيل‭ ‬3‭ ‬أطنان،‭ ‬بريطانيا‭ ‬56‭.‬3‭ ‬طنا،‭ ‬كولومبيا‭ ‬10‮
‬أطنان،‭ ‬الدنمارك‭ ‬42‭ ‬طنا،‭ ‬مصر‭ ‬6944‭.‬29‮
‬طنا،‭ ‬الامارات‭ ‬13‭.‬5‭ ‬طنا،‭ ‬فرنسا‭ ‬48‭.‬2‭ ‬طنا،‭ ‬اليونان‭ ‬5‭ ‬أطنان،‭ ‬الهند‭ ‬38‮
‬طنا،‭ ‬إندونيسيا‭ ‬23‭.‬8‭ ‬طنا،‭ ‬العراق‭ ‬18‭ ‬طنا،‭ ‬اليابان‭ ‬8‭.‬6‭ ‬أطنان،‭ ‬الأردن‭ ‬20‭.‬8‮
‬طنا،‭ ‬الكويت‭ ‬412‭ ‬طنا،‭ ‬ليبيا‭ ‬546‭.‬9‮
‬طنا،‭ ‬ماليزيا‭ ‬16‮
‬طنا،‭ ‬المغرب‭ ‬25‮
‬‭ ‬طنا،‭ ‬باكستان‭ ‬165‭.‬6‭ ‬طنا،‭ ‬قطر‭ ‬286‮
‬طنا،‭ ‬روسيا‭ ‬115‮
‬طنا،‭ ‬السعودية‭ ‬33‭ ‬طنا،‭ ‬تونس‭ ‬12‭.‬5‭ ‬طنا،‭ ‬تركيا‭ ‬203‭.‬6‮
‬أطنان،‭ ‬تركمانستان‭ ‬14‭.‬3‭ ‬طنا،‭ ‬وفنزويلا‭ ‬18‭.‬15‭ ‬طنا‭. ‬

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