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العدو الصهيوني يرتكب مجازر في المستشفيات والمدارس

11/10/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موقعة‭ ‬13‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬والثلاثين‭ ‬للعدوان،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬اسرائيل‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفرار‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬هناك‭ ‬‮«‬13‭ ‬شهيدًا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمجمع‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬استشهاد‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬20‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬قناصة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭. ‬

وقال‭ ‬الإسعاف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قناصة‭ ‬الاحتلال‭ ‬يستهدفون‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬وإصابة‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬إصابتان‭ ‬بحالة‭ ‬حرجة‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬للقصف‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وإلى‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬ومستشفى‭ ‬الرنتيسي‭ ‬والمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭. ‬

وأكد‭ ‬ناطق‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬قريبة‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬انتشال‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مدرسة‭ ‬البراق‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬سلمية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬50‭ ‬شهيدا‭ ‬تم‭ ‬انتشالهم‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مدرسة‭ ‬البراق‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬اللبابيدي‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬ومدفعي‭ ‬طال‭ ‬المدرسة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬المكدسة‭ ‬والمغطاة‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬خارجية،‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬شبان‭ ‬بوضع‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬جانبها‭. ‬

وصاح‭ ‬أحد‭ ‬الشبان‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بنقل‭ ‬الجثث،‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬آمنة‭ ‬كلها‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬مسالمون‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الدبابات‭ ‬تتمركز‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مائتي‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬البراق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬النصر‭ ‬حيث‭ ‬تحاصر‭ ‬الدبابات‭ ‬مستشفيات‭ ‬النصر‭ ‬للأطفال‭ ‬والرنتيسي‭ ‬للسرطان‭ ‬والأطفال‭ ‬والعيون‭ ‬ومستشفى‭ ‬الأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬والنفسية‭. ‬

ويأتي‭ ‬تشديد‭ ‬الطوق‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمّر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وباشرت‭ ‬قواتها‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬شماله‭. ‬

واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11078‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4506‭ ‬أطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬وقوع‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬قرب‭ ‬المستشفى‭ ‬الاندونيسي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬الخميس‭. ‬

أمس،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬دبابات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬تحاصر‭ ‬مستشفيات‭ ‬الرنتيسي‭ ‬والنصر‭ ‬للأطفال‭ ‬والعيون‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‮»‬‭.‬

وروى‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ (‬32‭ ‬عامًا‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬بغرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزّة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬على‭ ‬الحيّ‭ ‬الذي‭ ‬يقيمون‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬ضرب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬ماذا‭ ‬سأفعل‮»‬‭.‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحليفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدعوات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وجدد‭ ‬نتانياهو‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬يعني‭ ‬الاستسلام‮»‬،‭ ‬مكررا‭ ‬أن‭ ‬هدفه‭ ‬هو‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحركة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يوقفنا‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬يومية‭ ‬بأربع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للسماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالمغادرة‭.‬

وأمس،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‮»‬‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مرحبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بموافقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدن‮»‬‭ ‬يومية‭.‬

لكن‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬سلامة‭ ‬معروف‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬لكنها‭ ‬استهدفت‭ ‬مدنيين‭ ‬كانوا‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬المحتلّ‭ ‬يقصف‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حتى‭ ‬الممرات‭ ‬التي‭ ‬يُقال‭ ‬إنها‭ ‬آمنة‭ ‬نجد‭ ‬فيها‭ ‬قتلى‭. ‬ماتت‭ ‬عائلات‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬طريقها‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أقام‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬إجلاء‮»‬‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أفادوا‭ ‬عن‭ ‬معارك‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬سلكه‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الجيش‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭).‬

ويتكدس‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الصغير‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬كارثية،‭ ‬وتنضم‭ ‬إليهم‭ ‬يوميا‭ ‬حشود‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الذين‭ ‬يفرون‭ ‬سيرا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬علاء‭ ‬الهجين‭ ‬التي‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بعدما‭ ‬مشت‭ ‬أياما‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬ماء‭ ‬ولا‭ ‬حمامات‭ ‬ولا‭ ‬مخابز،‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬كسرة‭ ‬خبز‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬وعلينا‭ ‬الوقوف‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الطابور‮»‬‭. ‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬1 ‭,‬ 6‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تعداد‭ ‬سكاني‭ ‬قدره‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬الشمال‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬عالقين‭ ‬وسط‭ ‬المعارك،‭ ‬حذرت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬الطعام‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬متزايدا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكان‭ ‬أي‭ ‬منظمة‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬للسكان‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭. ‬

وتعاني‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تغلق‭ ‬أبوابها‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭.‬

ووصف‭ ‬الطبيب‭ ‬أحمد‭ ‬مهنا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وضعا‭ ‬‮«‬محزنا‭ ‬ومأسويا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجراحين‭ ‬يجرون‭ ‬العمليات‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬التخدير‭ ‬الموضعي‮»‬‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الكهرباء‭ ‬لتشغيل‭ ‬المعدات‭ ‬الضرورية‭ ‬للتخدير‭ ‬العام‭.‬

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