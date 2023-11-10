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دبلوماسيون أمريكيون حذروا بايدن من الغضب العربي

11/10/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬ CNN ‭): ‬تلقت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬تحذيرات‭ ‬صارخة‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬دعمها‭ ‬القوي‭ ‬للحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المدمرة‭ ‬والمميتة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬يخسرنا‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جيل‭ ‬كامل‮»‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبرقية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬شبكة‭ ‬ CNN ‭.‬

وتسلط‭ ‬البرقية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القلق‭ ‬العميق‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بشأن‭ ‬الغضب‭ ‬المتزايد‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬اندلع‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬ضد‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجمات‭ ‬الحركة‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭/ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل‭ ‬إسرائيلي‭.‬

وورد‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية،‭ ‬عمان،‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نخسر‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬معركة‭ ‬الرسائل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الموثوقة‭ ‬والرصينة‮»‬‭.‬

برقية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬أرسلها‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬وزعت‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ووكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬ومكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬أخرى،‭ ‬لتوفيرها‭ ‬لمحة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬الإنذار‭ ‬بشأن‭ ‬الموجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬المناهضة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وتواصلت‭ ‬ CNN ‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬متزايدة‭ ‬محليًّا‭ ‬وخارجيًّا‭ ‬بشأن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وسط‭ ‬صور‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأليمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبينما‭ ‬قاومت‭ ‬الإدارة‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬عمل‭ ‬المسؤولون‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬المساعدات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وضغطوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬للسماح‭ ‬بتدفق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬والسماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬بالفرار‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬القتال،‭ ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أعرب‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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