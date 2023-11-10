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نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء في السعودية لترؤس وفد البحرين في القمتين العربية والإسلامية

11/10/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لترؤس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لاجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة،‭ ‬والقمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وصل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬الرياض،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين

ويرافق‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬يضم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وجميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬والسيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬والسيد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعددٌ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لاجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة،‭ ‬والقمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرنا‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخينا‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬لانعقاد‭ ‬هاتين‭ ‬القمتين‭ ‬الهامتين‭ ‬اللتين‭ ‬تنعقدان‭ ‬وسط‭ ‬ظروفٍ‭ ‬بالغة‭ ‬الدقة‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬جراء‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تكثيف‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬العادلة‭ ‬ونصرتها‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬



ونجدها‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬لنعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والتي‭ ‬جسدتها‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لتطلعاتنا‭ ‬وأهدافنا‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬البلدين‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭.‬

وإننا‭ ‬إذ‭ ‬نجدد‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬لنؤكد‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬تكلل‭ ‬الجهود‭ ‬المباركة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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