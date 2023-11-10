إمام وخطيب المسجد الحرام يلقي خطبة الجمعة في جامع مركز أحمد الفاتح

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- Akhbar Al Khaleej) أكد فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء، على رفعة مقام الإحسان الذي ينطلق من عمق العقيدة الإسلامية الغراء، حيث إن الدين الإسلامي منبع للمكارم والإحسان فيه من أتم الصور وأجل العبادات.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ بليلة، أمس، في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالمنامة، بحضور عدد من المسؤولين والعلماء وجمع غفير من المصلين.
وأشار الخطيب إلى أن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذويي القربي، حيث كتب الإحسان على كل شيء؛ إحسان المرء لربه وعبادته بإخلاص ومجاهدة، وهو أعلى مراتب الدين، حيث يصبح المؤمن كأنه يرى الله.
وقال: «المؤمن محسن في صلاته، يؤديها على غاية الكمال، ولا يختلسها اختلاسا ولا منشغل البال.. وهو محسن في الزكاة يؤديها لأهلها من غير بخس ولا يمن بها ولا يؤذي طالبها ولا يشح باتباعها بالتصدق.. ومحسن في صومه، فيتعبد تعبدا خالصا ويبلغ به من الإحسان أحسن المراتب بترك أحب الأشياء إليه، وهو لب الإحسان وحقيقته.. كذلك هو محسن في حجة، فيتم كل الأعمال بعيدا عن الرفث والفسوق والجدال دون الإخلال أو التقصير».
وأضاف أن إحسان المؤمن يمتد إلى غيره ويعم سواه، ويروض النفس في الإحسان للمخلوقات، من خلال صنع المعروف وبسط اليد والتنفيس عن المكروب والتفريج عن المهموم وإطعام أهل المسغبة وكفالة الأيتام والأرامل والتعليم وإرشاد الضال وغيره مما لا يحصى.
واختتم فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادة البلدين الشقيقين.
من جهة ثانية أم فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء، المصلين لصلاة العشاء بجامع ومركز سمو الشيخ فيصل بن حمد الإسلامي بمدينة حمد مساء أمس.
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