إمام وخطيب المسجد الحرام يلقي خطبة الجمعة في جامع مركز أحمد الفاتح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الشيخ‭ ‬بليلة،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالمنامة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والعلماء‭ ‬وجمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المصلين‭.‬

وأشار‭ ‬الخطيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬يأمر‭ ‬بالعدل‭ ‬والإحسان‭ ‬وإيتاء‭ ‬ذويي‭ ‬القربي،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬الإحسان‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء؛‭ ‬إحسان‭ ‬المرء‭ ‬لربه‭ ‬وعبادته‭ ‬بإخلاص‭ ‬ومجاهدة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الدين،‭ ‬حيث‭ ‬يصبح‭ ‬المؤمن‭ ‬كأنه‭ ‬يرى‭ ‬الله‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬المؤمن‭ ‬محسن‭ ‬في‭ ‬صلاته،‭ ‬يؤديها‭ ‬على‭ ‬غاية‭ ‬الكمال،‭ ‬ولا‭ ‬يختلسها‭ ‬اختلاسا‭ ‬ولا‭ ‬منشغل‭ ‬البال‭.. ‬وهو‭ ‬محسن‭ ‬في‭ ‬الزكاة‭ ‬يؤديها‭ ‬لأهلها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬بخس‭ ‬ولا‭ ‬يمن‭ ‬بها‭ ‬ولا‭ ‬يؤذي‭ ‬طالبها‭ ‬ولا‭ ‬يشح‭ ‬باتباعها‭ ‬بالتصدق‭.. ‬ومحسن‭ ‬في‭ ‬صومه،‭ ‬فيتعبد‭ ‬تعبدا‭ ‬خالصا‭ ‬ويبلغ‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الإحسان‭ ‬أحسن‭ ‬المراتب‭ ‬بترك‭ ‬أحب‭ ‬الأشياء‭ ‬إليه،‭ ‬وهو‭ ‬لب‭ ‬الإحسان‭ ‬وحقيقته‭.. ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬محسن‭ ‬في‭ ‬حجة،‭ ‬فيتم‭ ‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الرفث‭ ‬والفسوق‭ ‬والجدال‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬أو‭ ‬التقصير‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إحسان‭ ‬المؤمن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬غيره‭ ‬ويعم‭ ‬سواه،‭ ‬ويروض‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬الإحسان‭ ‬للمخلوقات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صنع‭ ‬المعروف‭ ‬وبسط‭ ‬اليد‭ ‬والتنفيس‭ ‬عن‭ ‬المكروب‭ ‬والتفريج‭ ‬عن‭ ‬المهموم‭ ‬وإطعام‭ ‬أهل‭ ‬المسغبة‭ ‬وكفالة‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬والتعليم‭ ‬وإرشاد‭ ‬الضال‭ ‬وغيره‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭.‬

واختتم‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بليلة‭ ‬خطبته‭ ‬بالدعاء‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليهما‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أم‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بليلة،‭ ‬إمام‭ ‬وخطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء،‭ ‬المصلين‭ ‬لصلاة‭ ‬العشاء‭ ‬بجامع‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭.‬