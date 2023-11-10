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الشعب البحريني يواصل دعم صمود غزةعريضة شعبية بحرينية للأمم المتحدة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني في نكبة جديدة

11/10/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة



مع‭ ‬تواصل‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة،‭ ‬استمر‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أشقائهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الهمجي،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقفتين‭ ‬تضامنيتين‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬الصمود‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬أمس،‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬النصف‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬والثانية‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬حسن‭ ‬بوخوة‭ ‬بمجمع‭ ‬525‭ ‬بمنطقة‭ ‬سار‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬الوقفات‭ ‬التضامنية‭ ‬تأتي‭ ‬دعماً‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبيّة‭ ‬ولصمود‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزّة،‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬نعتاد‭ ‬المشهد،‭ ‬فهذا‭ ‬الوجع‭ ‬ليس‭ ‬عادياً‭ ‬ووعد‭ ‬الله‭ ‬حق،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬صوت‭ ‬له‭ ‬أثرة‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬أصحاب‭ ‬الحق‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬العدلية‭ ‬واصلت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬تنظيم‭ ‬الاعتصامات‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬رفعت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬افتحوا‭ ‬المعابر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬احتشد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬والبحرين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬القلوب‭ ‬مفجوعة‭ ‬على‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬رفض‭ ‬همجية‭ ‬الاحتلال‭ ‬ورفض‭ ‬الحصار‭ ‬ورفض‭ ‬الدماء‭ ‬التي‭ ‬تراق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬المجازر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصمت‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬عار،‭ ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

وخلال‭ ‬الوقفة‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬عريضة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باسم‭ ‬الجمعية،‭ ‬أكدوا‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يتعرض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لحرب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتطهير‭ ‬عرقي،‭ ‬ونطالبكم،‭ ‬باعتباركم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬العصيب‭ ‬الذي‭ ‬تحولت‭ ‬فيه‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬للأطفال،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬وصرحتم‭ ‬بسرعة‭ ‬التحرك‭ ‬والوقوف‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬وإدانة‭ ‬عدوان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬والضرورية‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭ ‬وبشكل‭ ‬دائم‭ ‬للسماح‭ ‬بمرور‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بكل‭ ‬أنواعها‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬ودواء‭ ‬ووقود،‭ ‬ونقل‭ ‬الجرحى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وخارجها،‭ ‬والسماح‭ ‬بحركة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬العمل‭ ‬باستمرار‭ ‬حركة‭ ‬تصدير‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬خانق‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬سنة‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬غرق‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والقتل‭ ‬العمد‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وسياسة‭ ‬التجويع‭ ‬التي‭ ‬يمارسها،‭ ‬يفرض‭ ‬عليكم‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬واتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬إنساني‭ ‬شجاع‭ ‬منسجم‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وعدم‭ ‬تعريضهم‭ ‬للخطر‭ ‬الذي‭ ‬يواجهونه‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬واستمرار‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬المتواصلة‭ ‬بحقهم‭ ‬وسعي‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬لتهجيرهم‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭ ‬وإفراغ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬ساكنيه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬خروجا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وحماية‭ ‬السكان‭ ‬الاصليين‭ ‬بل‭ ‬ويشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬وواضحا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ويشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬عقاب‭ ‬جماعي‭ ‬لشعب‭ ‬تم‭ ‬احتلاله‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وحرم‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭. ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬صامتا‭ ‬وسلبيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭. ‬ونحن‭ ‬نرفض‭ ‬تهجير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬نكبة‭ ‬جديدة‭.‬

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