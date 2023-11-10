إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيّرة وصاروخ من لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود جراء استهدافهم بمسيّرة وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدات مجدلزون وكفر شوبا وعيتا الشعب من جنوب لبنان.
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