إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيّرة وصاروخ من لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود جراء استهدافهم بمسيّرة وصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يشنون غارات على أهداف لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.



وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدات مجدلزون وكفر شوبا وعيتا الشعب من جنوب لبنان.

