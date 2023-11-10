بايدن: استهدفنا منشأة للحرس الثوري الإيراني بـ 8 نوفمبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس إنهم نفذوا ضربة استهدفت منشأة للحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى منشأتين شرقي سوريا يستخدهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به، ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.
MENAFN10112023000208011052ID1107409556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.