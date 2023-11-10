بايدن: استهدفنا منشأة للحرس الثوري الإيراني بـ 8 نوفمبر

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس إنهم نفذوا ضربة استهدفت منشأة للحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى منشأتين شرقي سوريا يستخدهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به، ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.