Saturday, 11 November 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني

11/10/2023 3:11:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الصحفي الفلسطيني ، صالح الجعفراوي ، رسالة مؤثرة لمتابعيه، حيث طلب منهم بالمسامحة لاضطراره مغادرة مستشفى الشفاء الذي كان يغطي منه الأحداث بشكل دائم.
وقال صالح برسالة عبر منصة "اكس" :" بحكيها وأنا كلي أسف وحسرة أنا خرجت من مستشفى الشفاء الطبي أنا حالياً في مدينة خانيونس تفاصيل كتييرة وشغلات كتيييرة رح احكيلكم اياها بس بدي ارتاح شوية لانو مش قادر أوقف على رجليا سامحوني"
واضاف :"أمانة سامحوني امانة والله لآخر نفس ضليت والله العظيم اناا أخر صحفي طلعت من المستشفى والله طلعت وقلبي بتقطع كان نفسي اضل بس في اشياء وتفاصيل كتيير منعتني اني اضل والله ححكيلكم كل اشي وحتنصدموا المهم سامحوني"

MENAFN10112023000208011052ID1107409555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث