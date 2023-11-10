رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشر الصحفي الفلسطيني ، صالح الجعفراوي ، رسالة مؤثرة لمتابعيه، حيث طلب منهم بالمسامحة لاضطراره مغادرة مستشفى الشفاء الذي كان يغطي منه الأحداث بشكل دائم.
وقال صالح برسالة عبر منصة "اكس" :" بحكيها وأنا كلي أسف وحسرة أنا خرجت من مستشفى الشفاء الطبي أنا حالياً في مدينة خانيونس تفاصيل كتييرة وشغلات كتيييرة رح احكيلكم اياها بس بدي ارتاح شوية لانو مش قادر أوقف على رجليا سامحوني"
واضاف :"أمانة سامحوني امانة والله لآخر نفس ضليت والله العظيم اناا أخر صحفي طلعت من المستشفى والله طلعت وقلبي بتقطع كان نفسي اضل بس في اشياء وتفاصيل كتيير منعتني اني اضل والله ححكيلكم كل اشي وحتنصدموا المهم سامحوني"
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